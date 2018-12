Usa | la tempesta di neve Eboni si sta abbattendo nel Midwest | fino a 45 cm - Sky TG24

Tempesta di neve - pioggia e vento negli Usa : centinaia di voli cancellati : Una Tempesta si sta abbattendo sugli Stati USA del Midwest, con allerta in Kansas, Nebraska, North e South Dakota e Minnesota. Numerosi i disagi per il traffico aereo: oltre 6.500 voli hanno subito ritardi e 800 sono stati cancellati a causa della perturbazione che sta portando neve, pioggia e forti venti che rendono gli spostamenti pericolosi o impossibili sulle strade, soprattutto nelle Grandi Pianure, dove sono caduti almeno 30 cm di neve. Il ...

Maltempo Usa - intensa tempesta di neve e ghiaccio dalla Carolina del Nord alla Virginia : 1 vittima - oltre 500 incidenti e blackout

Clima - tempesta di neve precoce getta gli Usa nel caos : ecco come i cambiamenti climatici stanno trasformando l’inaspettato in qualcosa di normale : A giudicare dalle immagini e dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti orientali, sembra proprio che i meteorologi non si aspettassero le condizioni che si sono venute a creare. La tempesta di neve e ghiaccio, seppur modesta, ha provocato, infatti, almeno 8 vittime, 44 feriti, migliaia di incidenti stradali ed un’incredibile congestione del traffico e dei servizi pubblici. Meteorologi e autorità locali puntano il dito gli uni contro le altre ...

Usa - caos a New York per tempesta neve : 9.07 Forti disagi a New York per la violenta tempesta di neve che ha investito la East Coast, causando black out diffusi, voli cancellati, incidenti stradali e bambini costretti a pernottare nelle scuole. Oltre 1.900 voli sono stati cancellati. I media americani hanno riferito di almeno 6 morti in diverse città. A New York sono caduti 15 centimetri di neve, un record per quantità dalla fine dell'Ottocento.

Usa - Costa orientale travolta da una tempesta di neve : caos a New York

Usa - tempesta di neve in 16 Stati : 8 morti. Per New York è la più violenta di novembre dal 1938 : Otto morti, 389mila persone rimaste senza luce e 1800 voli cancellati. Una pesante tempesta si è abbattuta sugli Stati Uniti, nel Midwest, coinvolgendo ben 16 Stati e provocando caos da sud a nord. Accompagnata anche da ghiaccio e vento gelido, la precipitazione ha colpito in particolare la città di New York. Secondo quando riferisce la Nbs quella che ha colpito la Grande Mela è la tempesta di neve più violenta registrata a ...

Usa : 8 morti per una tempesta di neve - New York paralizzata per ore - : Le vittime causate da incidenti stradali: le strade ghiacciate sono diventate delle trappole. Caos generale a New York ferma per ore a causa del traffico, bloccati anche treni e autobus

Maltempo Usa - tempesta di neve e ghiaccio sulla East Coast : 7 vittime - 44 feriti e forti disagi nei trasporti

Maltempo : Borrelli - tempesta perfetta ha caUsato 10 vittime e numerosi feriti (2) : (AdnKronos) - Borrelli ha quindi spiegato. "Io sono qui per testimoniare la vicinanza mia e del governo al Veneto e per ringraziare tutti coloro che in queste ore stanno operando nei soccorsi. E per ricordare che un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano ieri sera è perito proprio nell'