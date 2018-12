Usa | è morto Richard Overton | il più anziano veterano del mondo

Usa - morto Overton - il più anziano veterano del mondo aveva 112 anni : È morto in Texas all'età di 112 anni Arvin Overton , l'uomo più vecchio degli Stati Uniti e il più anziano veterano nel mondo della Seconda guerra mondiale. Da alcuni anni, Richard Arvin Overton è abituato a veder sfilare giornalisti e cameraman fuori dalla casetta che si è fatto costruire a Austin, in Texas. Con i ...

Inter-Napoli - tifoso morto. Questore : «Stop trasferte - curva chiUsa». Tre arresti : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese aveva ricevuto in passato almeno un Daspo di...

