Uomini e Donne | Pierpaolo Petrelli confessa | lo sfregio che non perdona | la verità sullo

SARA AFFI FELLA/ Parla il fratello : 'Uomini e Donne programma senza senso e mai visto in vita mia' : Si torna a Parlare di SARA AFFI FELLA, la tronista dello scandalo di 'Uomini e Donne' per via di alcune dichiarazioni rilasciate dal fratello sui social

Uomini e Donne - Maria De Filippi : 'Le scelte dei tronisti nel castello e in prima serata' : Dopo settimane di gossip e notizie dette a mezza bocca, è finalmente arrivata la viva voce di Maria De Filippi a confermare il ritorno di Uomini e Donne in prima serata a febbraio 2019. Durante la registrazione del Trono Classico del 27/12, la conduttrice ha anticipato il meccanismo che lei e la sua redazione hanno escogitato per le scelte dei 5 tronisti attualmente in carica. Sul web, dunque, si legge che i fidanzamenti di Teresa, Lorenzo, ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico : bacio tra Andrea e Arianna e Luigi e Giorgia : Ieri pomeriggio, giovedì 27 dicembre, sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e donne con Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Assente l'opinionista Mario Serpa. La messa in onda è prevista per gennaio 2019. Grazie al sito NewsUeD.com siamo in grado di anticiparvi quanto è successo:Andrea Dal Corso, detto Andrew, è tornato in studio a corteggiare Teresa. Lo ...

Anticipazioni Uomini e donne - Lorenzo si mette nei guai : le sue pretendenti gli dicono no : Arrivano nuove succulente Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio, infatti, c'è stata la nuova registrazione del trono classico, registrazione che è stata contrassegnata da un bel po' di colpi di scena che hanno spiazzato il pubblico. Il protagonista in questione è stato Lorenzo Riccardi, alle prese con un clamoroso rifiuto da parte delle due ...

Il fratello di Sara Affi Fella sbotta e denigra Uomini e donne : 'Programma senza senso' : Sara Affi Fella torna protagonista, suo malgrado, del mondo social. In queste ore, infatti, il fratello dell'ex tronista di Uomini e donne ha sbottato duramente sui social contro tutti coloro che gli chiedevano ancora oggi informazioni riguardanti sua sorella e quello che era successo nel programma. A quel punto, il ragazzino ha ammesso di non sapere nulla e dopodiché ha denigrato il programma stesso della De Filippi, aizzando un nuovo polverone ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Natale 2019 con una fidanzata dal bel cuore" : Ivan Gonzalez, tronista in carica di 'Uomini e Donne', sogna di uscire dal programma di Maria De Filippi in compagnia della donna della sua vita. Alla rivista ufficiale, il modello spagnolo ha confessato i progetti affettivi per il prossimo anno: Mi piacerebbe poter guardare l’albero e avere la sicurezza che il prossimo anno a scartare i regali con me ci sarà anche la mia fidanzata: una ragazza con un bel cuore. Spero di non sentirmi più ...

Uomini e Donne - Trono Over - la dedica di Ursula a Sossio : "Il dolce sta superando l'amaro..." : Sossio Aruta, il calciatore protagonista delle ultime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio, è riuscito nella sua impresa di riconquistare la compagna Ursula Bennardo.Il calciatore 48enne, quindi, è riuscito a riparare i danni provocati durante la prima edizione di Temptation Island Vip, il programma condotto da Simona Ventura ...

Uomini e Donne oggi - Pierpaolo Pretelli : confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli : Pierpaolo Pretelli si confessa dopo Uomini e Donne: le rivelazioni su Instagram Pierpaolo Pretelli dopo Uomini e Donne si è confessato con i fan su Instagram. Lo ha fatto attivando la funzione domande e rispondendo ad alcune di queste. Come è facile immaginare, la maggior parte delle domande riguardavano il programma di Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Pierpaolo Pretelli: confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli ...

Uomini E Donne : L’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo continua! Compleanno insieme sulla neve! Guarda le Foto : L’amore (ri)sboccia in alta quota tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, protagonisti di una delle soap tv più “tormentate” e imprevedibili del trono “over”. Dopo il “tira & molla” degli ultimi mesi e l’amaro... L'articolo Uomini E Donne: L’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo continua! Compleanno insieme sulla neve! Guarda le Foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne Trono Classico - Andrew torna : Luigi bacia Giorgia ma corre dietro a Irene : Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Dal Corso torna a corteggiare Teresa: primo bacio tra Luigi e Giorgia Oggi, negli studi di Uomini e Donne, è stata registrata l’ultima puntata dell’anno del Trono Classico. I presenti in studio, come riportato dal blog newsued.com, hanno assistito al ritorno in trasmissione di Andrea Dal Corso. L’ex tentatore, dopo […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Andrew torna: Luigi bacia ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Teresa cambia idea : Dal Corso torna in studio a corteggiarla : Uomini e Donne è attualmente in pausa a causa delle festività natalizie, tuttavia oggi giovedì 27 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show che di norma va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Come al solito il programma del ''biscione'' Mediaset regala colpi di scena incredibili e questa registrazione non sfugge a questa regola. Nella scorsa registrazione c'era stata ...

Uomini e Donne anticipazioni - Lorenzo e Cerioli nei guai : corteggiatrici furiose : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, corteggiatrici contro Lorenzo Riccardi e Andrea Cerioli: i due tronisti al centro della polemica Oggi giovedì 27 dicembre 2018 negli studi di Uomini e Donne è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico. Al centro della discussione questa volta, per via di alcune decisioni prese, ci sono finiti soprattutto […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo e Cerioli nei guai: ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Teresa Langella perdona Andrea Dal Corso : Andrea Dal Corso torna da Teresa Langella a Uomini e Donne E’ da poco terminata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni pubblicate poco fa on line, ad aver fatto molto discutere è stata ancora una volta la tronista. Cosa è successo? In pratica Teresa Langella ha perdonato Andrea Dal Corso, permettendogli di tornare in trasmissione. Il ragazzo una volta eliminato dalla ragazza, come ...

Uomini e Donne - tronista e corteggiatore a un passo dalle nozze. Ecco di chi si tratta : Fiori d’arancio a Uomini e Donne. Su Leggo.it le ultime novità. Una coppia del programma di Maria De Filippi avrebbe fissato la data delle nozze, a coronamento del loro sogno d’amore, nato del dating show di Canale 5. Il matrimonio è fissato per il 7 giugno 2019. Ma non sarebbero solo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a fare il grande passo. Nel 2019 si dovrebbero sposare anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci e Georgette ...