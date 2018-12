Uomini e Donne oggi | Antonio spiazza Maria De Filippi | la confessione su Teresa

Uomini e Donne Giulia e Lorenzo : post dopo registrazione preoccupa davvero : Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, quale futuro per la coppia? Quello che abbiamo imparato a conoscere di Giulia Cavaglia è sufficiente per capire che a Uomini e Donne le cose per Lorenzo Riccardi si stanno mettendo davvero male. La corteggiatrice infatti pur essendo cotta del tronista sembra quasi giunta alla conclusione […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Lorenzo: post dopo registrazione preoccupa davvero proviene da ...

Uomini e Donne - Mennoia contro un’ex tronista? Interviene Simona Ventura : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne fa una rivelazione choc. La Ventura dice la sua Tra poche ore verrà registrata una nuova puntata del Trono Over. Tuttavia l’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, giusto poco fa, ha fatto una dichiarazione choc su instagram, che ha davvero lasciato di stucco un po’ tutti. Cosa ha detto? La storica autrice del programma ha pubblicato un suo selfie sul social fotografico, e nella didascalia ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne : doppia delusione per Riccardi - Luigi vicino a Giorgia : Se le puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 sono attualmente in pausa per le vacanze natalizie, non si può dire la stessa cosa delle registrazioni in studio che proseguono con regolarità. Proprio ieri 27 dicembre, infatti, i giovani protagonisti del Trono Classico si sono ritrovati con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici per un nuovo appuntamento che ha riservato interessanti sorprese. Le novità hanno riguardato Lorenzo ...

Uomini E Donne : parla il fratello di Sara Affi Fella. Sbotta e parla del programma. Leggi le sue parole : Sara Affi Fella non ha riattivato il suo profilo ufficiale su Instagram, ma in questi giorni è apparsa nella storia di un’amica e in un post di un marchio di extension. Ora però spuntano fuori... L'articolo Uomini E Donne: parla il fratello di Sara Affi Fella. Sbotta e parla del programma. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne : Riccardi preoccupato - Giulia e Claudia sarebbero due 'no' : Il trono di Lorenzo Riccardi si sta rivelando ricco di colpi di scena. Il ragazzo, dopo essere stato la "non scelta" di Sara Affi Fella, pare stia spianando il terreno per la sua seconda triste delusione. Ieri 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano un colpo di scena inaspettato. Il tronista ha scelto di andare in esterna con Claudia, rinunciando a quella con Giulia, ma la ...

Uomini e Donne - Pierpaolo Petrelli confessa : lo sfregio che non perdona - la verità sullo show della De Filippi : Dopo Uomini e Donne , Pierpaolo Petrelli si confessa su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni utenti. Pretelli, parlando dell'esperienza nel programma di Maria De Filippi , spiega di non ...

SARA AFFI FELLA/ Parla il fratello : 'Uomini e Donne programma senza senso e mai visto in vita mia' : Si torna a Parlare di SARA AFFI FELLA, la tronista dello scandalo di 'Uomini e Donne' per via di alcune dichiarazioni rilasciate dal fratello sui social

Uomini e Donne - Maria De Filippi : 'Le scelte dei tronisti nel castello e in prima serata' : Dopo settimane di gossip e notizie dette a mezza bocca, è finalmente arrivata la viva voce di Maria De Filippi a confermare il ritorno di Uomini e Donne in prima serata a febbraio 2019. Durante la registrazione del Trono Classico del 27/12, la conduttrice ha anticipato il meccanismo che lei e la sua redazione hanno escogitato per le scelte dei 5 tronisti attualmente in carica. Sul web, dunque, si legge che i fidanzamenti di Teresa, Lorenzo, ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico : bacio tra Andrea e Arianna e Luigi e Giorgia : Ieri pomeriggio, giovedì 27 dicembre, sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e donne con Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Assente l'opinionista Mario Serpa. La messa in onda è prevista per gennaio 2019. Grazie al sito NewsUeD.com siamo in grado di anticiparvi quanto è successo:Andrea Dal Corso, detto Andrew, è tornato in studio a corteggiare Teresa. Lo ...

Anticipazioni Uomini e donne - Lorenzo si mette nei guai : le sue pretendenti gli dicono no : Arrivano nuove succulente Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio, infatti, c'è stata la nuova registrazione del trono classico, registrazione che è stata contrassegnata da un bel po' di colpi di scena che hanno spiazzato il pubblico. Il protagonista in questione è stato Lorenzo Riccardi, alle prese con un clamoroso rifiuto da parte delle due ...

Il fratello di Sara Affi Fella sbotta e denigra Uomini e donne : 'Programma senza senso' : Sara Affi Fella torna protagonista, suo malgrado, del mondo social. In queste ore, infatti, il fratello dell'ex tronista di Uomini e donne ha sbottato duramente sui social contro tutti coloro che gli chiedevano ancora oggi informazioni riguardanti sua sorella e quello che era successo nel programma. A quel punto, il ragazzino ha ammesso di non sapere nulla e dopodiché ha denigrato il programma stesso della De Filippi, aizzando un nuovo polverone ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Natale 2019 con una fidanzata dal bel cuore" : Ivan Gonzalez, tronista in carica di 'Uomini e Donne', sogna di uscire dal programma di Maria De Filippi in compagnia della donna della sua vita. Alla rivista ufficiale, il modello spagnolo ha confessato i progetti affettivi per il prossimo anno: Mi piacerebbe poter guardare l’albero e avere la sicurezza che il prossimo anno a scartare i regali con me ci sarà anche la mia fidanzata: una ragazza con un bel cuore. Spero di non sentirmi più ...

Uomini e Donne - Trono Over - la dedica di Ursula a Sossio : "Il dolce sta superando l'amaro..." : Sossio Aruta, il calciatore protagonista delle ultime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio, è riuscito nella sua impresa di riconquistare la compagna Ursula Bennardo.Il calciatore 48enne, quindi, è riuscito a riparare i danni provocati durante la prima edizione di Temptation Island Vip, il programma condotto da Simona Ventura ...

Uomini e Donne oggi - Pierpaolo Pretelli : confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli : Pierpaolo Pretelli si confessa dopo Uomini e Donne: le rivelazioni su Instagram Pierpaolo Pretelli dopo Uomini e Donne si è confessato con i fan su Instagram. Lo ha fatto attivando la funzione domande e rispondendo ad alcune di queste. Come è facile immaginare, la maggior parte delle domande riguardavano il programma di Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Pierpaolo Pretelli: confessioni inaspettate su Teresa e Cerioli ...