UNICEF | bambini sotto attacco | mai così altro il numero di Paesi in conflitto

Tsunami Indonesia - UNICEF : garantire risposta per i bambini : “Mentre l’Unicef continua ad affrontare le conseguenze dei recenti disastri naturali a Lombok e Sulawesi, un nuovo disastro ha colpito l’Indonesia. L’Unicef e’ sul campo per accompagnare le autorita’ nel valutare l’impatto dell’ultimo Tsunami sui bambini, per garantire che siano al centro della risposta nazionale e che i loro diritti siano rispettati“, dichiara Andrea Iacomini, portavoce ...

UNICEF : 'Nel mondo 200 milioni di bambini sono malnutriti' - : Il 55% vive in Asia, il 39% in Africa. I dati contenuti nel rapporto "Diamogli peso". Il presidente italiano dell'agenzia delle Nazioni unite: "Il problema non riguarda solo chi non ha cibo a ...

UNICEF - 200 milioni di bambini soffrono la fame. In Italia è allarme obesità : Nel mondo oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione che, nel 2017, è stata concausa di circa 3 milioni di decessi infantili. In Italia, invece, un bambino su tre è ...

UNICEF - Coldiretti : in Italia mezzo milione di bambini affamati : Sono quasi mezzo milione i bambini di età inferiore ai 15 anni che in Italia hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l’anno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al nuovo rapporto dell’UNICEF “Diamogli peso: l’impegno dell’UNICEF per combattere la malnutrizione“. Anche in Italia bambini e bambine che vivono nei nuclei familiari piu’ poveri – sottolinea la Coldiretti – ...

UNICEF : nel mondo 200 milioni di bambini soffrono per malnutrizione : Secondo il nuovo rapporto Unicef “Diamogli peso: l’impegno dell’Unicef per combattere la malnutrizione”, lanciato oggi, nel mondo oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione. Secondo gli ultimi dati sono circa 151 milioni i bambini affetti da malnutrizione cronica, 50,5 sono colpiti da malnutrizione acuta. Africa e Asia sopportano il peso maggiore delle diverse forme di malnutrizione: nel ...

Natale - UNICEF : “Torna la Pigotta per aiutare i bambini più vulnerabili” : Anche per questo Natale torna la Pigotta, la bambola di pezza dell’Unicef che salva i bambini più vulnerabili. Nei prossimi giorni, grazie all’impegno di centinaia di volontari dell’Unicef, sarà possibile adottare una Pigotta in tante piazze di tutta Italia e aiutare milioni di bambini. Le Pigotte inoltre sono disponibili presso i Comitati provinciali dell’Unicef. ”Questo è un anno speciale per la Pigotta perché ...

Epidemia di Ebola in Congo - UNICEF : un terzo dei casi riguarda bambini : I bambini rappresentano ora più di un terzo dei casi di Ebola nelle regioni colpite della Repubblica Democratica del Congo (RDC) orientale: lo ha reso noto l’Unicef. Un caso di Ebola su dieci riguarda un bambino con meno di cinque anni, mentre i bambini che contraggono il virus sono a più alto rischio di morire per la malattia rispetto agli adulti. “Siamo profondamente preoccupati per il crescente numero di bambini che hanno ...

Infanzia - l'UNICEF : "Taranto simbolo dei diritti violati : qui i bambini respirano diossina" : Unicef Italia ha scelto il capoluogo pugliese per concludere le celebrazioni per l'anniversario della Convenzione Onu sui diritti dei minori, con un girotondo davanti ad alcune scuole primarie della città

A Cuneo un incontro sui diritti dei bambini promosso dall'UNICEF : Martedì 20 novembre alle 17,30 , presso la Sala Polivalente del Centro di Documentazione Territoriale di Cuneo , Largo Barale 1, a fianco del cinema Monviso, , in occasione della Giornata mondiale dei ...

Yemen : UNICEF - "è un inferno in terra per i bambini" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto Indonesia - UNICEF : “375.000 bambini hanno bisogno di aiuto” : Circa 375.000 bambini in Indonesia hanno ancora bisogno di servizi e aiuti salva vita circa un mese dopo il Terremoto e lo tsunami che hanno colpito Palu e le aree circostanti nella parte nordorientale di Sulawesi uccidendo oltre 2.000 persone: lo rende noto l’Unicef in un comunicato. L’Unicef continua a lavorare con il governo dell’Indonesia e altri partner per garantire assistenza urgente ai bambini più vulnerabili, ...