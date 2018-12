Un’auto da 25 mila euro? Per comprarla in Italia ci vogliono più di 14 stipendi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) “Chi ha tanti soldi vive come un pascià”, cantava Betty Curtis negli anni ’60. Già, il denaro non darà la felicità, ma aiuta parecchio, specie se si tratta di fare acquisti costosi. Come un’automobile, ad esempio. Secondo AutoScout24, piattaforma web di annunci per la vendita di auto, a far maggiore “fatica” a comprarsi una vettura sono glini e gli spagnoli: risultato ottenuto analizzando le 10 auto usate più richieste nell’ultimo anno sulla piattaforma web e comparando i prezzi medi delle stesse vetture aglimedi in alcuni Paesi.Se a un olandese bastano 10,6 retribuzioni mensili per acquistare un mezzo dal prezzo che si aggira mediamente attorno a 31.165, in Spagna e inper lo stesso modello servono rispettivamente 16,4 e 14,3, a fronte di un costo medio di 28.560 e 25.235. Non va molto meglio ai cugini francesi a cui ...