UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019

Anticipazioni UNA VITA dall’1 al 4 gennaio : un incidente - un bacio e un ritorno : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Felipe ha un incidente, Antonito parte per lavorare come minatore Nelle prossime puntate di Una Vita, Celia continua a venire denigrata dai suoi vicini, a causa delle sue foto uscite sul giornale. Ursula finge di esserle vicina in questo momento per lei difficile e organizza una festa a casa sua. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dall’1 al 4 gennaio: un incidente, un bacio e un ritorno ...

Spara e uccide l'ex moglie - poi si toglie la vita : era geloso di UNA sua relazione su Facebook : Nuovo caso di femminicidio in Italia, questa volta a Giarre dove una sessantenne, Rosaria Parisi, è stata uccisa a colpi di pistola in strada. A Sparare sarebbe stato l'ex marito Francesco Privitera, ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Blanca annulla le nozze con Samuel : Dopo un bacio appassionato con Diego, Blanca decide di annullare le nozze con Samuel. Sotto c'è lo zampino di Ursula!

Elisabetta Gregoraci a un anno dalla rottura con Flavio Briatore : "UNA VITA senza amore che vita sarebbe?" : Elisabetta Gregoraci, ad un anno dalla rottura col marito Flavio Briatore, ha concesso un'intervista a Chi in cui ha rivelato quali sono i suoi buoni propositi per il 2019, fra lavoro, affetti famigliari e voglia di innamorarsi ancora.La showgirl calabrese ha rivelato che, in quanto mamma, tutta la sua vita è orientata al bene del figlio Nathan Falco, nato nel 2010, col quale non nasconde di essere a volte severa perché "è già un bambino ...

UNA VITA Anticipazioni 28 dicembre 2018 : Diego sospetta della bella Blanca : L'Alday è convinto che la Dicenta sia complice della madre Ursula e tenta di convincere il fratello a fare attenzione.

Inter Napoli - parla Cardona : 'Evitata UNA strage!' - GdS - : Per cosa, il colore della pelle? Questi folli non si rendono conto che giocatori di colore sono in tutte le squadre del mondo? Facendo buu a un avversario, non offendo forse anche un giocatore della ...

UNA VITA a matita - al Golden Hall di Vittoria : Stasera al Golden Hall di Vittoria, secondo appuntamento con la stagione di prosa. In scena "Una vita a matita" con la compagnia Quintoequlilibrio

"Dede" il piastrellista UNA VITA tra Daspo - arti marziali e pestaggi in curva : Ma la cruda cronaca racconta che mercoledì sera 'Dede' era lì, acquattato dietro via Novara, con i suoi camerati di 'Blood Honour' e con gli altri teppisti venuti da Nizza, con un solo, semplice ...

UNA Vita/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : le nozze di Simon e Adela : Una Vita torna in onda alle 13.40 con una doppia puntata in cui Simon e Adela annunceranno le nozze mentre Blanca farà una terribile confessione.

Trame UNA VITA : Juliana chiede a Victor di lasciare Acacias 38 per trasferirsi a Parigi : Nuovo spazio dedicato alle notizie di "Una Vita", telenovela spagnola ideata da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate dei primi mesi del 2019 si soffermano in particolare su Victor Ferrero, interpretato dall'attore spagnolo Miguel Diosdado. Il giovane, infatti, riceverà una richiesta d'aiuto da parte della madre Juliana, trasferitasi da tempo a Parigi insieme a Leandro per aprire una pasticceria. ...

UNA VITA spoiler del 28 dicembre : Simon e Adela annunciano le nozze - i sospetti di Diego : Una nuova puntata della soap Una Vita ci attende anche domani venerdì 28 dicembre 2018 a partire dalle 13,40 su canale 5 e che secondo le anticipazioni, ci riserverà molte sorprese. Diego, convinto che Blanca sia complice della madre, Ursula la costringerà a dire la verità e la giovane rivelerà a lui e a Samuel le torture subite da parte di Castora durante la sua permanenza in manicomio. Nel frattempo Adela e Simon annunceranno il loro ...

UNA lunga vacanza dopo Pasqua ma molte feste cadono di domenica : tutti i ponti e le festività del 2019 : Possibilità di un lungo ponte da Pasqua al 1 maggio. Ma l'Epifania, il 2 giugno e l'8 dicembre arrivano di domenica

'UNA vita' - riassunto del 27 dicembre : Samuel ha paura di perdere Blanca : Dopo due puntate andate in onda eccezionalmente su Rete 4, ecco che la nota soap spagnola 'Una vita' ritorna su Canale 5 con il suo abituale appuntamento pomeridiano. Oggi pomeriggio, infatti, a partire dalle 13.40 è stata trasmessa una nuova puntata della soap dove Antonito non è riuscito ad ottenere il perdono di Rosina e Ramon, Celia è sempre più preoccupata per la sua reputazione e Lolita ha scoperto le bugie del suo fidanzato. La paura di ...

Spoiler UNA VITA : Ramon punisce Antonito per le sue malefatte : Una vita, la fortunata soap opera di Aurora Guerra, in questi giorni terrà compagnia ai fedeli telespettatori con puntate più lunghe del normale e lo farà anche nella prima settimana del nuovo anno. Gli Spoiler relativi alle puntate in onda dal 1 al 4 gennaio, rivelano che Ramon stanco delle malefatte di Antonito, deciderà di ripagare i suoi debiti, ma lo punirà mandandolo a lavorare nelle miniere del giacimento d'oro. Blanca dopo aver avuto un ...