Una torcia elettrica indistruttibile che si ricarica via Usb

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Glowstone Flashlight merita attenzione per la sua versatilità d’uso e alcuni dettagli che ne fanno uno strumento utile in molteplici attività. Di base è unapiccola e leggera (68 x 51 x 13 millimetri per 75 grammi) che offre una luminosità fino a 900 lumen, equivalente a una lampadina da 60W, impermeabile e in grado di illuminare la scena fino a 30 metri di profondità e di funzionare a temperature estreme. E poi siin modalità wireless via Usb con un pad buono pure perre lo smartphone e altri dispositivi rimasti a corto di energia.Realizzata con una custodia in silicone per resistere a calore, urti, gas e liquidi, laprevede otto modalità d’uso (tra cui sos, strobo, luce d’atmosfera e versione candela in caso di una cena romantica in tenda) e conta su una ventosa per consentirne l’attacco su diverse superfici – in modo da lasciar le mani ...