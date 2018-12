Un italiano nel best of 2018 di Obama | ecco chi è Enrico Moretti

Il prodotto più consumato al mondo nel 2018? E’ un cibo italiano : E’ italiano il prodotto più consumato al mondo. Anche nel 2018 il Grana Padano si conferma il prodotto dop più consumato del mondo con una quota record di 4.940.000 forme. Una tendenza positiva che trova riscontri anche nelle esportazioni che, nei primi 9 mesi dell’anno, hanno fatto segnare un incremento del 5,4%. “Segnali positivi – ha spiegato Stefano Berni, direttore generale del Consorzio – che si registrano ...

Serie A a Natale? Ancelotti contento dell’innovazione nel calcio italiano : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato oggi in conferenza stampa della novità relativa al campionato in campo anche a Natale “Cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questo periodo natalizio? Cerchiamo di combinare, è un momento importante per tutti e si cerca di combinare l’aspetto lavorativo con quello festivo. Ci alleneremo a Natale e passeremo una parte del pranzo natalizio ognuno nelle proprie case. E’ una bella novità ...

Australian Open 2019 – Boom di azzurri nelle qualificazioni : record italiano nell’entry list : Australian Open: 20 azzurri nelle qualificazioni del primo Slam della stagione 2019 di tennis. E’ record italiano Un record: sono ben 20 i tennisti italiani nell’entry-list delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Le qualificazioni scattano martedì 8 con in gara 15 nostri rappresentanti nel maschile e 5 nel femminile. nelle qualificazioni maschili saranno al ...

Ecco Saltriovenator zanellai - il nuovo dinosauro italiano : (foto: Gabriele Bindellini) Ritorno al Giurassico. Da una cava vicino a Saltrio, nelle Alpi lombarde, riemerge il più antico ceratosauro mai rinvenuto in Italia e nel mondo. Il suo nome scientifico ufficiale è Saltriovenator zanellai, visse 198 milioni di anni fa e fu probabilmente il dinosauro predatore più grande della sua epoca. I suoi resti in realtà furono scoperti nel 1996, ma ci sono voluti vent’anni per estrarre i fossili dalle ...

Asd Judo Frascati : Alfredo Moraci trionfa nel “Roma Challenge” - Aliano campione italiano Master : Roma – La scuola dell’Asd Judo Frascati non tradisce mai. Nello scorso fine settimana due atleti cresciuti nello storico club tuscolano hanno ottenuto successi importanti nelle loro discipline. Alfredo Moraci (tra l’altro figlio del maestro Nicola) ha trionfato sabato nel “Roma Challenge” di brazilian jiu jitsu, mentre Antonello Aliano si è laureato campione itAliano Master di Judo nella kermesse andata in scena domenica a Latina. «E’ il ...

“ISiComp” - il nuovo materiale ceramico italiano supera tutti i test nel Plasma Wind Tunnel Scirocco e conferma la sua riutilizzabilità per più missioni di rientro dallo Spazio : 1/5 ...

Ricerca : populismo italiano - vaccini e gemelle Ogm nel 2018 secondo 'Nature'. : ... con il democratico Eddie Bernice Johnson, chair dell'House's science panel, che ha promesso di "indagare, di difendere la scienza da attacchi politici e ideologici e affrontare il tema dei ...

Populismo italiano e gemelle Ogm nel 2018 di 'Nature' : ... segnato anche "da accuse di bullismo nelle scienze" e qui il riferimento è in particolare a un caso che ha tenuto banco in Gb e agli Usa dove, sull'onda del 'Me too', anche il mondo scientifico si è ...

Record di vendite per lo spumante italiano nel mondo : +13% : Roma, 16 dic., askanews, - Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sarà il Record storico di brindisi ...

Elicotteri - farmaci - strumenti di test : l'hi-tech italiano che vince nel mondo : ... con una produzione che sfiora i 150 miliardi di euro e 732mila addetti, rispettivamente il 7,1 e il 5% sul totale dell'economia. Area da presidiare con attenzione, perché se le prospettive migliori ...

Chi era Antonio Megalizzi - il giornalista italiano morto nell’attentato di Strasburgo : Chi era Antonio Megalizzi, il trentino di 28 anni morto tre giorni dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre. Giornalismo, radio ed Europa le sue grandi passioni: il giovane si trovava nella cittadina francese per seguire la plenaria del Parlamento Europeo nell’ambito del progetto Europhonica, una rete europea di radio universitarie.Continua a leggere