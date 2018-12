Un derby dimenticato | Termoli-Interamnia

lanotiziasportiva

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Quando si pensa a delle stracittadine, la mente va (giustamente) alle più note, cioè quelle di Milano (Milan-Inter), Torino (Torino-Juventus), Genova (Genoa-Sampdoria), Roma (Lazio-Roma) e Verona (Hellas Verona-ChievoVerona), dimenticando che, dalla Serie D in su, se ne sono disputate altre. A parte gli innumerevoliromani, vanno menzionati quello di Catania (tra Atletico e Catania 1946), quello di Crema (tra Pergolettese e Crema) e quello di Vercelli (tra Pro Vercelli e Pro Belvedere Vercelli). Tuttavia, anche una cittadina molisana rientra nel novero delle città con stracittadine disputate in campionati a base nazionale: si tratta di. Ricordare ildella cittadina costiera molisana significa fare un salto nel passato, fino alla prima metà degli Anni Novanta, per la precisione alla stagione 1993-’94.di Giuseppe LivraghiNell’estate 1993, infatti, il ...