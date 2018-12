Ultrà | tra politica e rivalità Il nuovo asse dei gemellati dall' estero

La ricetta di Salvini sugli ultras"Stretta? No - li chiamo al Viminale" : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. Salvini: "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società" Segui su affaritaliani.it

Salvini vuole il dialogo con gli Ultrà per risolvere la violenza negli stadi - scrive La Stampa : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di Serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini secondo un retroscena de La Stampa. Il ministro a ...

Dallo sport alla violenza : il mondo dei gemellaggi ultras italiani : Durante gli scontri di ieri erano presenti ultras varesini e del Nizza, insieme ai nerazzurri. Una panoramica sui gemellaggi delle italiane.

«Gli Ultrà volevano massacrarci Noi accerchiati e colpiti con ascia» : Un piano di guerriglia studiato a tavolino, in ogni minimo dettaglio. Per settimane le frange del tifo violento interista, varesino e nizzardo hanno curato la preparazione dell'assalto ad una...

Populismo da stadio. La ricetta anti-violenza di Salvini? Il dialogo con gli Ultrà : M atteo Salvini, inedito ministro in felpa e con fascia del tifoso. Non potrebbe esserci rottura maggiore con la consolidata e paludata immagine dei ministri dell’Interno. Guardando all’indietro, agli ultimi quindici anni, chi potrebbe immaginare Beppe Pisanu, Bobo Maroni, Giuliano Amato, Annamaria Cancellieri, Angelino Alfano o anche Marco Minniti...

Scontri Inter-Napoli - ecco cosa è successo prima e dopo la partita : agguato pianificato dagli Ultrà interisti - del Varese e del Nizza : Alle 19.30 gli ultrà, un centinaio, coperti da passamontagna e armati di mazze da baseball, coltelli, bastoni e asce, si sono aperti l’assalto coperti dai fumogeni e hanno circondato un convoglio di pulmini e macchine con a bordo ultrà napoletani

Il padre di Daniele Belardinelli - Ultrà morto a Milano : "Mio figlio casinista - ma non violento" : "Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito". Lo dice al TG1 Rai Vincenzo Belardinelli, padre di Daniele, il tifoso morto fuori da San Siro dopo essere stato investito da un Suv ieri prima della partita tra Inter e Napoli."Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo uno va a vedere una partita in ...

Ultrà morto in scontri Inter-Napoli : chi era Daniele Belardinelli - aveva 2 Daspo : ... ' Dede ', questo il suo soprannome, era conosciuto per i suoi successi nelle arti marziali e sport da combattimento con la Fight Accademy di Mozzarone, soprattutto per quelli nella scherma corta. ...

Ultrà morto - 9 indagati dopo gli scontri. Questura : Azione squadrista : Ultrà morto, 9 indagati dopo gli scontri. Questura: Azione squadrista Proseguono le indagini dopo il decesso di Daniele Belardinelli, il tifoso investito poco prima del match tra Inter e Napoli durante i tafferugli tra le due tifoserie. Il questore Cardona ha definito l’episodio come un agguato "ignobile" chiedendo ...