Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | la Manovra cambierà ancora sul Non-Profit  | 28

Ultime notizie Roma del 28-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale venerdì 28 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale la commissione bilancio della camera ha approvato in nottata con i voti della maggioranza Movimento 5 Stelle lega il mandato al relatore sulla manovra che attesa in mattinata nell’aula di Montecitorio PD e Forza Italia nuotato contro L’opposizione in commissione protestato perché il testo è stato inviato in aula senza discuterne votare i circa 350 ...

Bimba di 3 anni stuprata e uccisa - orrore in Pakistan/ Ultime notizie - invocata pena di morte per gli aguzzini : Pakistan, Bimba di 3 anni violentata e uccisa. Ultime notizie, 30 persone fermate: orrore, 'morta per la paura e il dolore'. Chiesta pena di morte.

FIRENZE - CAMION IN RETROMARCIA DANNEGGIA CORRIDOIO VASARIANO/ Ultime notizie - assessore 'Ripensare la ztl' : FIRENZE, CAMION consegne 'pirata' urta e DANNEGGIA colonna del CORRIDOIO VASARIANO: individuato, danno gravissimo. Le parole dell'assessore Giorgetti.

Ultime notizie Roma del 27-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno economia in apertura trattative relative al disavanzo nelle amministrazioni pubbliche dell’area dell’Euro per i prossimi due anni sono peggiorati è il più elevato di davanti e in parte il risultato di un notevole peggioramento del saldo di bilancio previsto in Italia in seguito all’espansione Tiscali inserita nei documenti programmatici di ...

Ultime notizie Roma del 27-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli lo scorso lunedì 17 dicembre il tribunale dello stato della Città del Vaticano hai messo una sentenza di condanna alla pena di due anni e mesi sei di reclusione per il reato di autoriciclaggio nei confronti dell’imprenditore edile Romano Angelo Proietti titolare di un conto corrente presso lo IOR disponendo altresì la confisca di oltre €1000000 che ...

Salerno - ucciso titolare officina in agguato sotto casa/ Ultime notizie - omicidio Biagio Capacchione dopo lite : Salerno, agguato sotto casa: ucciso il titolare di un'officina di Baronissi, Biagio Capacchione. omicidio maturato, forse, dopo una lite: caccia al killer

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora tifoso morto in Inter Napoli : scontri e razzismo - 27 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: caos in Inter-Napoli, tifoso morto fuori dallo stadio, scontri e razzismo sugli spalti , 27 dicembre 2018,

Ultime notizie Roma del 27-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione per le Ultime dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli notte tranquilla dal punto di vista sismico quella trascorsa sull’Etna sul vulcano attivo più grande d’Europa gli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non registrato una decina di Scorzè ma di bassa energia i 320 maggiori alle 4:40 Zafferana Etnea magnitudo 2.0 e poi centro a 2 km di ...

Ultime notizie Roma del 27-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli rush finale per la manovra il cui esame riparte oggi in commissione alla camera il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura è prevista l’assunzione a tempo determinato a ...