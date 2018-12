Uefa | ' Non rispettato protocollo anti razzismo | applausi per le sanzioni all' Inter Ora

Koulibaly - l'Uefa : 'Non rispettato il protocollo antirazzismo' : Le organizzazioni 'applaudono alle immediate azioni intraprese dalle autorità calcistiche italiane' e 'le sostengono in ulteriori misure adottate per una politica di tolleranza zero'.

Becali : 'Lascio il calcio se la Uefa mi obbliga ad avere una squadra femminile - non vado contro Dio' : Come tutti le persone di questo mondo ho commesso dei peccati nella mia vita, ma non farò mai il volere di Satana contro le forme che Dio ha dato alle donne per attirare l'uomo'.

Milan - Salvini sulla sentenza Uefa : 'L'Europa non ama l'Italia' : 'Mi sembra che in Europa esistano due pesi e due misure a tutti i livelli. L'Europa non ama l'Italia e in questo caso le squadre italiane. Mi sembra che sul Milan e le squadre italiane ci sia un'...

Milan - non solo l’Uefa : sulla strada che porta a Ibra c’è un altro ostacolo : Non solo l’Uefa nella strada che al momento separa il Milan da Ibrahimovic. Se fino a pochi giorni fa sembrava che tutto dipendesse esclusivamente dalla sanzione che la federazione europea infliggerà ai rossoneri in merito alla questione Fair Play Finanziario, adesso Leonardo rischia di dover fare i conti con un altro problema. Infatti, pare che i Los Angeles Galaxy vogliano tenersi stretto l’attaccante svedese che, dopo aver ...

Uefa-Eca - accordo per il futuro : dal 2024 terza competizione. Agnelli-Ceferin : 'SuperLega? Non esiste' : Però è presto in ogni caso per parlarne" 14:22 20 nov Nel futuro avremo una nuova Champions, è possibile che ci sia una coppa del mondo per club nuova? Agnelli: "Il futuro deve essere scritto. Ciò ...

Uefa - Ceferin categorico : “La Superlega non si farà mai” : “Questa Superlega non vedrà mai la luce del giorno. È una sorta di finzione o di sogno“. Lo ha detto il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel corso di un’intervista alla BBC, parlando di quanto rivelato da Football Leaks. Nel corso dell’intervista al network britannico, con al fianco il presidente dell’Eca Andrea Agnelli, Ceferin ha ribadito che l’Uefa sta lavorando alla revisione della Champions ...

Marca - la Uefa Non considera l’esclusione dalle coppe per il PSG : Secondo il quotidiano, il club transalpino rischierebbe una multa e limitazioni su rosa e mercato. La UEFA non considera l'esclusione dalle coppe. L'articolo Marca, la UEFA non considera l’esclusione dalle coppe per il PSG è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MILAN - PAOLO SCARONI : "SENTENZA Uefa ENTRO FINE ANNO"/ Ultime notizie : "Sicuramente non saremo assolti" : MILAN, PAOLO SCARONI: "Sentenza UEFA ENTRO FINE anno". Ultime notizie, il presidente rossonero all'assemblea degli azionisti: "Stadio? Esaminiamo tutte le ipotesi"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Milan - Scaroni 'Torneremo all Uefa - ma non saremo assolti. Entro l anno decisione sullo stadio' : ... 'Se mai ci fossero, riguarderebbero Rossoneri Sport Investment in Lussemburgo, non direttamente il Milan'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma ...

Milan - Scaroni : "Credo sanzioni Uefa entro fine anno. Non saremo assolti" : Stadio e ricavi commerciali, senza dimenticare le regole del Fair Play Finanziario. Sono questi i temi principali affrontati in mattinata durante l'assemblea degli azionisti del Milan, che ha ...