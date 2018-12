UE e benessere degli animali | i rilievi della Corte dei Conti europea

"Divieto di botti e petardi per la notte di Capodanno per il benessere degli animali" : L'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi e 'botti' di qualsiasi tipologia e denominazione, al di fuori degli spettacoli autorizzati tenuti da professionisti, è vietato su tutto il territorio del Comune di Vitorchiano per gli interi giorni di lunedì 31 dicembre 2018 e martedì 1° gennaio 2019. Fanno inoltre ...

benessere in miglioramento ma cresce l'insoddisfazione degli italiani - rapporto BES : Benessere in miglioramento per gli italiani, ma anche tanta insoddisfazione . E' quanto emerge dalla sesta edizione del rapporto BES sul Benessere equo e sostenibile dell'ISTAT , che esamina gli ...

Progetto Diffondo : ultimo incontro dell'iniziativa dedicata al benessere degli anziani : Parleranno, dalle 10.30 alle 12 , il dottor Tiziano Borgogni, geriatra, il neuropsicologo Alessio Faralli e la dottoressa Irene del Ciondolo, medico specialista in Scienza dell'alimentazione. In ...

Barometro Cisl : il benessere degli italiani non torna ai livelli pre-crisi : ... come il reddito di cittadinanza,, ma 'se l'economia continuerà a rallentare è probabile che sul finire dell'anno e poi nel corso del 2019 l'indicatore complessivo del benessere delle famiglie possa ...

L'ultima di Laura Boldrini : "Ho sempre avuto a cuore il benessere degli italiani" : Laura Boldrini (ancora) all'attacco. L'ex presidente della Camera dei deputati, ospite a Stasera Italia su Rete4 è tornata a criticare con forza il Decreto Sicurezza appena varato dal Senato, che porta il nome del ministro dell"Interno Matteo Salvini.Un Salvini e un provvedimento per i quali la Boldrini spende parole di rimprovero: "Salvini non ha temi e si trincera dietro a un 'non voglio che mi si rovini la giornata'. È difficile portare via ...