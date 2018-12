Uccisa dal marito | il Comune di Alghero ' adotta' i figli

Omicidio Giarre : Sara Uccisa dal suo ex marito che poi tenta di togliersi la vita - Ultime Notizie Flash : Omicidio Giarre: Sara uccisa dal suo ex marito che poi tenta di togliersi la vita. Ecco le Ultime Notizie dalla Sicilia

Desirée Mariottini - Uccisa dalla droga e stuprata : l'autopsia porta a galla la verità : Si torna nuovamente a parlare di Desirée Mariottini la cui morte non potrà essere cancellata. Il suo è stato sicuramente uno dei casi di cronaca più cruenti e tristi del 2018, una morte orribile su cui tanto si è dibattuto in questi mesi fuori e dentro la caserme e procure. Omicidio Desirée Mariottini, la brutalità dell'omicidio L'...

Uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fidanzato : era una promessa mondiale del nuoto : Morta ammazzata con trenta coltellate: il fidanzato, che ha poi confessato l’atroce delitto, l’ha colpita brutalmente sul petto, l’addome e il collo. Così è stata Uccisa Safia Askarova, la ragazza russa di sedici anni che era una giovane promessa del nuoto mondiale e che, a quanto si è appreso, ha pagato con la vita il suo desiderio di concentrarsi sulla carriera sportiva. Già medaglia d’argento nel suo Paese, Safia aveva da poco ...

Promessa del nuoto Uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fidanzato : “Voleva lasciarmi” : Safia Askarova, 16enne russa e giovane Promessa del nuoto mondiale, è stata uccisa dal suo fidanzato con 30 coltellate sul petto, l'addome e il collo. È successo dopo che lei lo aveva lasciato per poter proseguire la carriera sportiva e realizzare il sogno di partecipare alle Olimpiadi: "Ho perso il controllo, volevo solo convincerla a restare con me".Continua a leggere

A Natale rubati fiori dalla tomba di Melissa Bassi - la giovane Uccisa nell’attentato a scuola : Incuranti dei giorni di festa, sconosciuti hanno razziato portafiori e tombe nel cimitero di Mesagne, in provincia di Brindisi, prendendo di mira anche la tomba di Melissa Bassi, la giovane studentessa uccisa da una bomba nell'attentato del maggio del 2012 all'ingresso della sua scuola, l'istituto professionale "Marvillo Falcone" di Brindisi.Continua a leggere

[Il ritratto] Bentornata Mimì - Uccisa dalla maldicenza e risuscitata dalla tv : Non è una puntata di Tale e Quale Show . E' molto di più: il tentativo di restituire completa dignità ad una delle più grandi voci che la musica italiana abbia mai avuto. Non dignità artistica, che ...

Guida turistica Uccisa con 41 coltellate dal fidanzato : Rebecca aveva 26 anni : La storia di Rebecca Johnson, uccisa dal fidanzato dopo aver realizzato il sogno di diventare Guida turistica in Lapponia alla scoperta della terra di Babbo Natale. Al culmine dell'ennesima lite l'ha colpita con più di 40 tonnellate. Arrestato e condannato all'ergastolo, a novembre la sentenza è stata annullata e la pena ridotta a 11 anni di reclusione.Continua a leggere

«Vedevi la bellezza in ogni dettaglio - sono morto con te» - la lettera dell'ex fidanzato della turista Uccisa dall'Isis in Marocco : Hai viaggiato in giro per il mondo proprio come volevi fare, non ti sei mai fermata di fronte alla paura di tutti i pericoli del mondo. Hai fatto quello che volevi e sei stata tosta. Vivrai nel cuore ...

«Vedevi la bellezza in ogni dettaglio» - la lettera dell'ex fidanzato della turista Uccisa dall'Isis in Marocco : Hai viaggiato in giro per il mondo proprio come volevi fare, non ti sei mai fermata di fronte alla paura di tutti i pericoli del mondo. Hai fatto quello che volevi e sei stata tosta. Vivrai nel cuore ...

Spagna - prof 26enne violentata e Uccisa dal vicino di casa. “L’ho aggredita in un vicolo cieco - legata e spogliata” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Spagna - prof 26enne violentata e Uccisa dal vicino di casa pluripregiudicato. “L’ho aggredita in un vicolo cieco” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Carolina Picchio - il padre a 5 anni dalla morte : «Mia figlia Uccisa dal social-bullismo - non accada più» : «Sono stati i carabinieri ad avvisarmi di quello che era successo a Carolina. Pensavo stesse dormendo ma quando sono entrato nella sua camera lei non c'era e ho visto la finestra...

Torna a casa dopo il parto - Uccisa dal compagno davanti alla culla della figlioletta : La giovane mamma uccisa in casa a pochi passi dalla culla della bimba partorita appena cinque giorni prima e mentre era al telefono con la madre alla quale aveva chiesto aiuto. A fare fuoco il compagno dopo una violenta lite. L'uomo si è dato alla fuga ed è ancora ricercato dalla polizia statunitense.Continua a leggere

Strage di nobili in un castello - la contessa Cassis Faraone Uccisa con il marito e il figliastro dal conte Tono Goess : Ennesima lite in famiglia e, in preda ad un raptus, il conte Tono Goess ha imbracciato il fucile a pallettoni e ha sparato cinque colpi contro il padre Ullrich Goess-Enzenberg, 92 anni, il fratello ...