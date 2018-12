Uccide la ex moglie a colpi di pistola | poi tenta il suicidio con la stessa arma

Catania - Uccide la ex moglie in strada e poi tenta il suicidio : Una 60enne, Sara Parisi, è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre, nel Catanese. L'omicidio è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna. A sparare sarebbe stato l'ex marito, dal quale ...

Uccide moglie : donna aveva chiesto aiuto : 22.37 Si sarebbe rivolta di recente al Centro di ascolto antiviolenza la donna uccisa in serata dal marito ad Alghero, in provincia di Sassari. L'omicidio è avvenuto nella casa dove viveva con il marito, 42 anni, carrozziere e imbianchino,che si è presentato dai carabinieri per confessare l'omicidio. La donna, che è stata strangolata, aveva 40 anni,lavorava per una cooperativa che gestisce servizi di assistenza domiciliare per conto del ...

Aggredisce moglie e minaccia di Uccidere figlia di 1 mese : Aggredisce moglie e suocera e minaccia di uccidere la figlioletta di appena un mese . Per questo un 35enne di Formia è stato arrestato dai Carabinieri del n.o.r.m. aliquota radiomobile di Scauri, Lt, ...

Florida : poliziotto Uccide moglie - figlia e nipote - poi avvisa i colleghi e si suicida : Una tremenda tragedia familiare è avvenuta mercoledì sera in Florida, precisamente a Hillsborough. Il 58enne Terry Strawn, un poliziotto che era stato allontanato in precedenza dal servizio a causa dei suoi problemi psicologici (ora era rientrato nell'organico), ha ucciso la moglie, Theresa, di 54 anni e anche sua figlia Courtney, di 32 anni. Inoltre, ha ucciso la figlia di quest'ultima, sua nipote. Una strage vera e propria, che alla base ha un ...

Palermo - Uccide il marito mentre dorme Arrestati moglie e figli : hanno confessato : La vittima, Pietro Ferrara, aveva 45 anni. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. L'uomo sarebbe stato ucciso prima con alcune coltellate inferte dalla moglie e subito dopo dai figli