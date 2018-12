Trump? Ormai un pugile suonato Solo la Fed può far tornar il Toro

affaritaliani

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Wall Street? +4,98% per il Dow Jones e +5,84% per il Nasdaq nella seduta del 26 Dicembre, rialzi roboanti, segni più così scintillanti non si vedevano dal marzo del 2009 il periodo che dava inizio alla rinascita e alla grande cavalcata dopo la grave crisi del 2008 Segui su affaritaliani.it