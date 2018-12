Trova la moglie morta e non regge | Pier Carlo ha seguito Mirella Insieme fino alla fine

Pinerolo : insieme da 40 anni - si getta dal balcone dopo aver Trovato la moglie morta : Pier Carlo Marchese e Mirella Rocchietti, 85 anni lui, 83 lei, vivevano a Pinerolo. Lei è morta il 23 dicembre e lui, il pomeriggio stesso, si è gettato dal balcone del quarto piano dell’alloggio dove la coppia aveva vissuto per quarant’anni. Chi li conosceva dice che “si sono aiutati fino alla fine”.Continua a leggere

Pensionato va a Trovare la moglie - malata di Alzheimer. E poi si suicida nella casa di riposo : Tragedia nella giornata di Santo Stefano presso la "Fondazione casa per anziani" di Pieve di Soligo. L'uomo, 79enne, stava assistendo la moglie, malata da tempo di Alzheimer.Continua a leggere

Pensionato va al cimitero a Trovare la moglie defunta : viene investito e ucciso da un auto : Come ogni giorno, da anni a questa parte, si era recato al cimitero per portare un fiore sulla tomba dell'amatissima moglie defunta. Ma quel pomeriggio, una volta uscito dal camposanto, è stato falciato e ucciso da un'automobile sul ciglio della strada.La disgrazia si è verificata nella cittadina di Blaenporth, in Galles: la vittima, come riporta Il Tempo, è un anziano signore di 90 anni. Il conducente della vettura si è fermato per prestare ...

Giallo in Calabria - torna a casa e Trova i cadaveri di moglie e amico con pistola accanto : Rientrano nell'abitazione di famiglia dove viveva con la consorte, l'uomo si è ritrovato davanti a una scena drammatica: a terra, in una pozza di sangue e l'uno accanto all'altro, c'erano i corpi della moglie e di un amico. Quest'ultimo impugnava la pistola da cui sarebbero partiti i colpi mortali.Continua a leggere

Wanda Nara in astinenza dal sesso - la moglie di Icardi Trova la soluzione : la provocazione hot sui social : Wanda Nara trova una dolce consolazione alla mancanza di sesso di questi giorni: la provocazione hot della moglie di Mauro Icardi Wanda Nara in questi giorni soffre l’assenza di Mauro Icardi. Il calciatore dell’Inter, impegnato con la Nazionale con cui è in ritiro, è assente da casa e ciò causa l’astinenza forzata dal sesso per la sua bella moglie. Provocante e provocatoria, la Wags argentina non è timida sui social e ...

Roma - 69enne Trovato morto in giardino : moglie e figli vivevano nel degrado : Una tragedia della disperazione e povertà quella scoperta dai vigili urbani a Lavinio, frazione di Anzio. Una triste vicenda che vede coinvolti quattro bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni costretti a vivere nel degrado più totale. Tutto è partito ieri quando una donna 35enne ha segnalato la scomparsa del marito 69enne. Al loro arrivo i caschi bianchi hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo nel giardino della sua abitazione ...

Marito e moglie Trovati morti avvelenati in casa : La coppia trovata senza vita a Rivamonte Agordino, nel bellunese: potrebbero essere morti a causa delle esalazioni di...

Roma : le ossa riTrovate in Nunziatura non sarebbero moglie custode : Roma – Le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica di via Po, a Roma, “non sono della moglie del custode” che ha alloggiato nell’edificio all’interno di Villa Giorgina. L’anticipazione e’ di ‘Chi l’ha visto?’: secondo fonti del programma di Raitre, infatti, la donna non e’ scomparsa. Nei giorni successivi al ritrovamento si era parlato di litigi all’interno della coppia ...

Le Iene - il brutto sospetto sulla corna per Lorenzo Insigne : scherzo su Italia1 - come Trova sua moglie : Le Iene hanno inventato un terribile scherzo per l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne. Complici del piano diabolico delle Iene sono stati la moglie di Insigne e un amico di famiglia, che lo hanno ...