Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20 | 00

Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IL Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico INTENSO PROVOCA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA E TRA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSTINA RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSTINA RALLENTAMENTI E CODE CHE RITROVIAMO LUNGO LA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI SI TRATTA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI SI TRATTA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA ALTRO INCIDENTE IN VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI ALTEZZA CIVICO 48 IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI IN VIA TRIONFALE POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA PIER PAOLO PASOLINI SI TRATTA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA OSTIENSE E LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA RALLENTAMNENTI IN VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE TANGENIZALE EST PROPRIO IN TANGENZIALE SI ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA OSTIENSE E LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA RALLENTAMNENTI IN VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE TANGENIZALE EST PROPRIO IN TANGENZIALE SI ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA DI Roma PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA APPIA. IN DIREZIONE CENTRO CITTA, SI RALLENTA: SULLA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI, LUNGO LA VIA SALARIA DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA SINO ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, SU VIA NOMENTANA, DA VIA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA DI Roma PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA APPIA. IN DIREZIONE CENTRO CITTA, SI RALLENTA: SULLA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI, LUNGO LA VIA SALARIA DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA SINO ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, SU VIA NOMENTANA, DA VIA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PER CHI TRANSITA PERO’ SULLA VIA SALARIA ED E’ DIRETTO VERSO IL CENTRO CITTA’ SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, PER DEI LAVORI IN CORSO. RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PER CHI TRANSITA PERO’ SULLA VIA SALARIA ED E’ DIRETTO VERSO IL CENTRO CITTA’ SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, PER DEI LAVORI IN CORSO. RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PER CHI TRANSITA PERO’ SULLA VIA SALARIA ED E’ DIRETTO VERSO IL CENTRO CITTA’ SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, PER DEI LAVORI IN CORSO. RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20:00 (Di venerdì 28 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA ALTRO INCIDENTE AL DELLA VITTORIA IN VIA OSLAVIA IL Traffico SUBISCE RALLENTAMENTI ALL’APPIO LATINO IL Traffico INTENSO PROVOCA RALLENTAMENTI I IN VIA CILICIA TRA VIA APPIA ANTCA E PIAZZA GALERIA DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 DI DOMANI, VERRÀ CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DELL’ATLETICA A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMPRE DALLE 22 ALLE 6 NON SARÀ ACCESSIBILE L’INGRESSO DA VIA COLOMBO PER IL Traffico DIRETTO VERSO IL CENTRO DURANTE L’ORARIO DEI LAVORI ...
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romadailynews : Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 28-12-2018 ore 20:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - GiancarloPoli7 : RT @mmastropietri: Mezzi pubblici vuoti, parcheggi liberi e assenza di traffico ma sapete dove si firma per avere #Roma vivibile come nelle… -
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