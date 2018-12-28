Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09 | 30

Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE STRADALE RomaNA. SI DEVONO COMUNQUE SEGNALARE RALLENTAMENTI NELLA PARTE FINALE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA LO SV INCOLO DI PORTONACCIO E L’INNESTO ALLA TANGENZIALE EST. A TAL PROPOSITO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE STRADALE RomaNA. SI DEVONO COMUNQUE SEGNALARE RALLENTAMENTI NELLA PARTE FINALE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA LO SV INCOLO DI PORTONACCIO E L’INNESTO ALLA TANGENZIALE EST. A TAL PROPOSITO ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ IN CENTRO, IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA E’ IN PROGRAMMA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00. ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ IN CENTRO, IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA E’ IN PROGRAMMA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00. ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E RomaNINA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E RomaNINA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24: CODE A TRATTI A SEGUIRE PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA C. COLOMBO E ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24: CODE A TRATTI A SEGUIRE PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA C. COLOMBO E ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA C. COLOMBO E LA RomaNINA. INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA C. COLOMBO E LA RomaNINA. INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...
Traffico Roma del 27-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09:30 (Di venerdì 28 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. PER CHI TRANSITA PERO’ SULLA VIA SALARIA ED E’ DIRETTO VERSO IL CENTRO CITTA’ SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DI VILLA SPADA ALL’AEREOPORTO DELL’URBE, PER DEI LAVORI IN CORSO. RICORDIAMO CHE DAL 22 DICEMBRE, A CAUSA DI UN MURO INSTABILE, PER CHI VIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO DELLA TANGENZIALE EST CHE IMMETTE AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO; CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO IMMETTE DIRETTAMENTE NELLA RAMPA ATTUALMENTE CHIUSA AL Traffico. POSSIBILI QUINDI RALLENTAMENTI SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E LUNGO LA TANGENZIALE EST NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. ANTICIPIAMO ...
romadailynews
Adrastea_it : 5 gradi, niente traffico, onda verde. Sembra di stare in Montana. #Roma #buongiorno - romadailynews : Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI 21 DICEMBRE 2018 ORE 09:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 28-12-2018 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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