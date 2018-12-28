Ho sbagliato tutto! L'ammissione di Luigi Di Maio sull'IresAmici 2019 : il cast del serale, due noti cantanti come probabili ...Sono tornati insieme? Ma quando mai ... tutta la verità su Alena ...Una vita intera! 13enne rapita e liberata in Bolivia dopo 32 anni di ...Che Babbo Natale! Diletta Leotta provocante con il suo fidanzatoOltre 900 euro a famiglia! Arriva la stangata di CapodannoMorta di freddo e di paura! La piccola Faryal di soli 3 anni stuprata ...Manovra, Pd chiede lo streaming dell'esame in commissione ma M5s nega!Mamma e bimbo stanno bene! Rimosso tumore di 15 chili ad una donna ...Che tristezza di uomo! Giacomo Urtis gonfio e irriconoscibile dopo un ...

Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07 | 30

Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 07:20   MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07:30 (Di venerdì 28 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma VENERDI 28 DICEMBRE 2018 ORE 07:20   MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. PIU’ TARDI POSSIBILI DIFFICOLTÀ IN CENTRO, IN PIAZZA SANTI APOSTOLI, UNA MANIFESTAZIONE IN FORMA STATICA E’ IN PROGRAMMA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00. ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA SU TUTTA LA PIAZZA. DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI PROBABILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SU VIA CESARE BATTISTI E VIA 4 NOVEMBRE. A SAN LORENZO RIMANE CHIUSA AL Traffico VIA DEI MARRUCINI, FRA VIA TIBURTINA E VIA DEI VESTINI DOPO IL CROLLO DI MURO PERIMETRALE DEL PARCO DI VILLA MERCEDE. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

L'articolo Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07:30 proviene da RomaDailyNews.

romadailynews
twitterPLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Laurentina - Via delle Guardie alla Frontiera, #incidente. - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2018 ore 07:30', su #spreaker… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 28-12-2018 ore 07:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E RomaNINA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA ARDEATINA E RomaNINA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RICORDIAMO CHE IN TANGENZIALE EST RESTA CHIUSA LA RAMPA DI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24: CODE A TRATTI A SEGUIRE PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA C. COLOMBO E ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA FLAMINIA E SALARIA ED ANCORA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24: CODE A TRATTI A SEGUIRE PER UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA VIA C. COLOMBO E ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA C. COLOMBO E LA RomaNINA. INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA ED APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA VIA C. COLOMBO E LA RomaNINA. INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24, IN DIREZIONE SAN ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20    RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20    RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 15:20    RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ECODE PER INCIDENTE DA VIA APPIA A VIA ARDATINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI IN DIREZIONE VIA SALARIA; SI TRATTA DI UN INCIDENTE A CATENA CON CINQUE VEICOLI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 13:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE Traffico RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL GRA, PER UNA MANIFESTAZIONE. SI STA IN CODA POI NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. Traffico RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 11:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA TANGENZIALE EST: IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PER LAVORI, TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA E VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E L‘ALLACCIAMENTO ALLA A24 Roma-TERAMO E POI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CODE POI SULLA VIA SALARIA: FRA VIA DEI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...

  • Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 27-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 27 DICEMBRE 2018 ORE 9:20    mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER VIA DI TOR BELLA MONACA. NON DISTANTE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ALTRE CODE LUNGO VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, NELLE DUE DIREZIONI DI ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2018
Clicca qui e commenta questo post!