Tra morti | feriti e violenze Il Bangladesh corre verso l’autoritarismo 

Parigi - incendio in un palazzo : tre morti Tra cui due bambine di 3 e 6 anni : Un incendio si è sviluppato stasera in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, periferia nord di Parigi, causando la morte di tre persone, due bambine di 3 e 7 ...

Morti per una partita di calcio - le vittime degli scontri ulTras da Paparelli a Belardinelli | Sky TG24 | : Dal tifoso laziale ucciso da un razzo all'Olimpico nel 1979 al 35enne deceduto dopo essere stato investito da un suv fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Nella lista di chi ha perso la vita anche ...

Natale critico sulle sTrade : due morti e un ferito : Un'altra vittima Ben più tragico, invece, il sinistro nella Bassa Reggiana, nella notte della vigilia di Natale: un 84enne di Castelnovo Sotto , Reggio Emilia, è morto in seguito alle gravi lesioni ...

Cina - dirotta autobus di linea e Travolge la folla : 5 morti - decine di feriti : Natale di sangue e terrore nell'Est della Cina, a Longyan: un uomo, armato di coltello, è salito a bordo del mezzo pubblico prendendone il controllo. Poi si è lanciato a tutta velocità sulla folla travolgendo decine di pedoni: cinque vittime e oltre venti feriti. Ignoti al momento i motivi del gesto. Il folle è stato fermato dalla polizia.Continua a leggere

Tsunami Indonesia - 280 morti in eruzione Krakatoa/ Ultime notizie video : esTratto bimbo da macerie dopo 12 ore : Tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 281 morti e mille feriti, allerta massima. estratto bimbo vivo da macerie dopo 12 ore

Tsunami Indonesia : le onde Travolgono una festa in spiaggia - morti band e pubblico [VIDEO] : Emergono immagini shock in seguito al violento Tsunami che ha colpito l’Indonesia nella notte. onde alte 20 metri si sono abbattute sulla spiaggia, devastando tutto quello che hanno incontrato nel loro percorso. Sulla spiaggia di Tanjung Lesung, il resort nella provincia di Banten sullo stretto di Sunda dove si è abbattuta l’onda di Tsunami che ha ucciso almeno 168 persone, si stava svolgendo una festa per circa 260 dipendenti e loro ...

Tsunami in Indonesia : l’onda anomala Tra Giava e SumaTra provoca almeno 168 morti e 745 feriti : almeno 168 morti e 745 feriti. È ancora provvisoria la proporzione del disastro in Indonesia, dove uno Tsunami si è abbattuto sullo stretto di Sunda in Indonesia e sulla punta occidentale di Java, devastando centinaia di costruzioni tra cui diversi alberghi. Secondo l’Agenzia di meteorologia e geofisica Indonesiana le onde anomale – alte fino a 20 metri – potrebbero essere state causate da frane sottomarine seguite a un’eruzione di ...

Un treno e un autobus si sono sconTrati in Serbia : ci sono 3 morti e 22 feriti : Un treno e un autobus si sono scontrati in Serbia. Ci sono 3 morti e 22 feriti, sei dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6.40 vicino a Niš, città nel sud del paese.

Incidenti sTradali - nei primi sei mesi dell’anno meno morti e feriti in Italia : Il report di Aci-Istat fa sapere che nei primi sei mesi dell’anno sono stati 82.942 gli Incidenti stradali registrati, 1.480 le vittime e 116.560 i feriti. Numeri ancora impressionanti, ma che sono in netto calo rispetto a quelli dello stesso semestre dello scorso anno: -8% dei morti e -3% dei feriti. Questo a fronte di un incremento degli spostamenti su autostrade in concessione, con un +0,1% dei veicoli leggeri e +3,2% di quelli pesanti. ...