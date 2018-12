Torna il Capodanno alla Rocca con l' immancabile spettacolo pirotecnico

A Capodanno Torna la gubana da guinnes a Cividale : Il 1° gennaio alle 18.45 si rinnova questa consolidata dolce tradizione di sfornare la 'più grande gubana del mondo' e adagiarla su una tavola sotto il loggiato del palazzo comunale di Cividale, per ...

Gabriele Ciampi Torna a Roma con Hybrid - viaggio dalle sonorità classiche all'Hiphop Sinfonico per il Grande concerto di Capodanno Roma - : Nell'occasione presenterà il suo nuovo progetto discografico, Hybrid, uscito in tutto il mondo lo scorso 26 Ottobre per Universal Music. Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 Gabriele Ciampi anticiperà ...

RiTorna il Concerto di Capodanno : si farà al Teatro Tenda : Così il Teatro Tenda di viale Milite Ignoto resterà in piedi fino a fine spettacoli , l'ultimo, i Kataklò, l'11 gennaio, , quando fino a pochi giorni fa gli stessi organizzatori , Gruppo Anteprima, ...

Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio. : Dopo il grande successo ottenuto dal 2015, Torna per il quarto anno consecutivo l’evento per grandi e piccini “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”. L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio di Roma e prevede lo spettacolo Teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori saranno presenti anche Massimo De ...

Capodanno 2019 - a Bologna si Torna a ballare : Già dal 28 dicembre la città ospiterà 25 compagnie, scuole, associazioni di danza in 16 luoghi del centro, per performance estemporanee e spettacoli aperti alla partecipazione del pubblico e dei ...

Ralph Spaccatutto è Tornato - il cartoon Disney di Capodanno naviga in Internet : Poi scopriranno il mondo dei video di successo Buzz Tube, gestito dalla signorina Sì, Sì ovvero il magico algoritmo, faranno la conoscenza con il motore di ricerca Io so tutto e faranno capolino nel ...