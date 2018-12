Tifoso morto | Giampaolo | servono regole

Tifoso morto - il Questore emette il Daspo per sette ultras : TORINO - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli il Questore di Milano, Marcello Cardona , ha emesso sette provvedimenti 'Daspo' a ...

Tifoso morto - Salvini : chiusura stadi un errore. Gentiloni : ha omaggiato ultrà 10 giorni fa : Se da un lato Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, sottolinea la necessità di un segnale di cesura forte dopo la morte del Tifoso varesino negli scontri prima di Inter-Napoli, a...

L'arte marziale pastorale di cui era appassionato il Tifoso interista morto durante gli scontri : Daniele Belardinelli, il tifoso interista morto durante gli scontri dopo la partita Inter Napoli, era un tifoso, un ultrà, un uomo legato agli ambienti di estrema destra, e un fine conoscitore di arti marziali. Questo il ritratto che ne emerge leggendo i quotidiani nazionali che oggi stanno dedicando agli scontri di mercoledì scorso ampio spazio. La sua passione per le arti marziali rileva un dettaglio forse trascurabile ai fini ...

Morto Tifoso Inter - il Prefetto : “pagina nera per Milano” : “Quello che è accaduto è una pagina nera per Milano, e abbiamo intrapreso un percorso per guardare avanti ed essere tranquilli nella sicurezza pubblica”: così il Prefetto Renato Saccone, alla fine del comitato per l’ordine e la sicurezza in riferimento agli scontri prima del match tra Inter e Napoli e che hanno portato alla morte un tifoso nerazzurro. Nel frattempo saranno Interrogati domani Luca Da Ros, Francesco Baj e ...

Tifoso morto - Gravina : 'In campo per non darla vinta ai violenti - ora lavoriamo per creare le Fan Zone' : Non è una cosa semplice ma bisogna farlo per il bene del nostro mondo. Così non si può andare avanti'. Un altro grande tema è quello della responsabilità oggettiva che tiene in scacco le società di ...

Morto Tifoso Inter - Sgarbi : “ultras come un soldato ed in guerra si muore” : Mondo del calcio sotto shock per la morte del tifoso dell’Inter in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato contro il Napoli. Ecco il pensiero di Vittorio Sbarbi: “L’ultrà è la parte militare del tifo e in guerra si muore. Nessuna morte è lecita – dice all’Adnkronos – né quella in guerra né quella degli Stati che hanno la pena di morte. Ciononostante, la guerra esiste ed esistono gli ...

Tifoso morto - il padre : 'Era un casinista - ma non violento' - : Parla il papà di Daniele Belardinelli, l'ultrà investito da un suv durante gli scontri tra tifosi prima della partita tra Inter e Napoli. "Si attendono risultati dell'autopsia per capire come è ...

Scontri Inter-Napoli - l’audio shock di un Tifoso : “li abbiamo uccisi - hanno spostato il morto e ci hanno applaudito” [VIDEO] : Emergono nuovi dettagli shock sugli Scontri prima del match di campionato tra Inter e Napoli che ha portato alla morte di un tifoso nerazzurro. Un 35enne non ce l’ha fatta dopo essere stato investito da un van, le condizioni sono sembrate subito gravi fino al decesso che è avvenuto nella mattinata di ieri. Si è valutata anche la possibilità di sospendere la giornata di campionato ma alla fine la Serie A scenderà in campo ...

Tifoso morto - il Campionato va avanti. Ma Giorgetti : ora linea dura : Il Campionato non si ferma per la morte del Tifoso morto investito prima di Inter-Napoli. Ma tutti, dal presidente della Fgci Gravina al sottosegretario Giorgetti e a Salvini, sono d'accordo...

Inter-Napoli - Tifoso morto e caso Koulibaly : questo calcio fa schifo : questo calcio fa schifo. Lasciatevelo dire da un tifoso, un appassionato tutt’altro che politically correct, uno che resta giù di morale tutta la settimana se la propria squadra perde. Quale sia questa squadra è dettaglio secondario, il tema è un altro, il solito: perché il pallone resta la zona franca attraverso la quale passano atteggiamenti che in nessun altro contesto del vivere civile sarebbero tollerati? Ieri ero a San Siro ...

Tifoso morto NEGLI SCONTRI DI INTER-NAPOLI/ Il marcio del pallone e la nausea della retorica : Ieri è deceduto all'ospedale San Carlo di Milano Daniele Belardinelli, l'ultrà investito dopo la partita INTER-NAPOLI di mercoledì.