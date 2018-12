The Good Doctor | trama | curiosità e anticipazioni sul dottore autistico come Rain Man e

Programmi TV di stasera - venerdì 28 dicembre 2018. Su Rai2 The Good Doctor : The Good Doctor Rai1, ore 21.25: Mary Poppins Film del 1964 di Robert Stevenson con Arthur Malet, Julie Andrews, David Tomlinson, Reginald Owen, Dick Van Dyke. Trama: Londra, fine Ottocento. Un uomo esigente non riesce a trovare governanti adatte ai propri figli. In risposta a un’insolita convocazione, scende dal cielo Mary Poppins, governante che vola sospesa al suo ombrello parlante. In una settimana semina scompiglio e gioia in ...

“The Good Doctor” : tornano le avventure del dottor Shaun Murphy : Da oggi, venerdeì 28 dicembre in prima serata alle 21.05 su Rai2, torna la serie “The Good Doctor“, che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Nel primo episodio, “Un genio silenzioso“, Shaun Murphy lascia il Wyoming, dove ha vissuto un’infanzia travagliata, per trasferirsi in città a fare il suo tirocinio presso il ...

I Retroscena di Blogo : The Good doctor e l'approdo su Rai2 : Dunque The good doctor passa sulla seconda rete Rai e però, secondo quanto apprende TvBlog, di scippo non si tratta, ma praticamente di un ritorno a casa. Il telefilm che vede protagonista il bel Freddie Highmore infatti fu acquistato dalla seconda rete della Rai e poi in un secondo tempo, prima ancora che uscisse dalla culla, fu affidato alle calde e confortevoli braccia della sorella maggiore, ovvero Rai1, che l'ha svezzato, cresciuto ...

