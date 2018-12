Testimoni di giustizia | la vita ' murata' di chi denuncia le mafie | oggi sono 78

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018)die la loro unica colpa, a differenza dei pentiti che, in alcuni casi hanno partecipato a dei reati e ne hanno tratto profitto, è quella di averto atti criminali e ritorsioni. Ricatti che spesso venivano fatti alle loro aziende per avere un ritorno economico e che poi, a macchia d'olio, si estendevano alle famiglie.Secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni ad Huffpost,78 idiin Italia. Ma insieme a loro spesso vengono coinvolti anche i parenti più prossimi e quindi si parla di almeno 255 persone letteralmente 'esiliate' che vivono come 'bersagli viventi' in un perenne stato di ansia, angoscia e precarietà....