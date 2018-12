Terrorismo | attacco contro bus di turisti vicino alle piramidi | morti e feriti

Allarme Terrorismo a Barcellona : «Possibile attacco tra Natale e Capodanno - caccia a un marocchino» : Allerta terrorismo a Barcellona. Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Barcellona dopo che il dipartimento di Stato Usa ha diramato ieri via Twitter un Allarme terrorismo nella...

Terrorismo - catturato Peter Cherif è ritenuto la mente dell attacco a Charlie Hebdo : Vicino ai fratelli Kouachi, i killer di 'Charlie Hebdo', Cherif è sospettato di aver ordinato l'attacco contro il settimanale satirico ed era uno dei terroristi più ricercati al mondo. Secondo una ...

Attacco ai mercatini di Strasburgo - Parlamento blindato. Tajani : “Probabile Terrorismo” : Il presidente del Parlamento Ue ha spiegato che la plenaria in corso continua regolarmente: "Tutti coloro che sono dentro all'interno del Parlamento sono sicuri. La nostra sicurezza quella armata e non si è già mobilitata quindi per quanto riguarda il Parlamento è tutto a posto". Poi ha aggiunto: "Ci sono morti e feriti probabilmente è terrorismo".Continua a leggere

AntiTerrorismo in Sardegna : fermato uomo - progettava attacco chimico : Antiterrorismo in Sardegna: fermato uomo, progettava attacco chimico fermato in pieno centro a Macomer, nel nuorese. La polizia ha pedinato e monitorato per lungo tempo l’uomo, sospettato di essere un terrorista islamico. Il blitz coordinato dalla Dda di Cagliari è scattato questa mattina dopo che l’uomo era uscito di ...

Attacco di Melbourne - è Terrorismo : ANSA, - SYDNEY, 9 NOV - E' morto in ospedale l'uomo che ha aggredito oggi a coltellate tre passanti a Melbourne uccidendone uno e ferendo gli altri due: lo ha reso noto la polizia, riporta il Guardian.

