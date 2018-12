Terremoto sull' Etna | ok del Cdm a stato d' emergenza

Terremoto : Musumeci - sulla prevenzione siamo all'anno zero : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Non considero il Terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all'anno zero, perché si è costruito sulle faglie.

Terremoto - Musumeci : sulla prevenzione siamo all’anno zero : “Non considero il Terremoto un evento straordinario, dire che sia un evento straordinario sarebbe una grande bugia. Noi siamo destinati da secoli a convivere con il rischio sismico. E sul piano della prevenzione siamo all’anno zero, perché si è costruito sulle faglie. E le ripercussioni gravi hanno colpito l’area costruita su una faglia“. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa ...

Terremoto nel Catanese - l'elicottero della polizia in ricognizione sulle aree colpite : Tanta paura, crolli e 28 persone medicate in ospedale. Si contano i danni del Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania. Il sisma nella zona dell'Etna, in eruzione dalla vigilia di Natale. La ...

Terremoto sull'Etna : crolli a Fleri - le immagini dall'elicottero della Polizia : [flowplayer id="145771"] se non visualizzi il video clicca qui La Polizia di Stato ha diffuso un video girato nella mattinata odierna dove si osservano le immagini dell'eruzione dell'Etna e...

Terremoto Catania - i danni più gravi a Fleri - Monterosso e Santa Venerina sulla pericolosa faglia di Fiandaca [GALLERY] : 1/65 Foto Andrea Di Grazia / LaPresse ...

Terremoto sull'Etna a Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto : sospesa circolazione dei treni per 5 ore sulle tratte catanesi : Per oltre 5 ore, dalle 03:20 e fino alle 08:50, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Messina–Siracusa e Catania–Palermo in seguito al Terremoto magnitudo 4.8 che ha colpito alle 03:19 la provincia di Catania. E’ stato attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di Rfi hanno effettuato un sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali ...

Terremoto Catania - chiusa autostrada A18 per lesioni sull’asfalto. Aeroporto in attività : L'A18 è stata chiusa parzialmente al traffico per consentire ai tecnici di effettuare verifiche sullo stato dell'arteria stradale. Si segnalano infatti delle anomalie all'asfalto nel tratto compreso tra Giarre ed Acireale. L'uscita obbligatoria è allo svincolo di Acireale. La scossa ha provocato crolli e feriti.Continua a leggere

Forte Terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Terremoto - nuova scossa sull’Etna : confermate le limitazioni operative all’aeroporto Catania : 1/46 ...

Terremoto - nuova forte scossa sull’Etna : si temono danni - lo sciame sismico continua [MAPPE e DETTAGLI] : 1/49 ...

Nuova scossa di Terremoto sull'Etna - trema anche Catania. E' la piu' intensa di giornata. : Continuano le scosse di terremoto sull'Etna, mentre il vulcano sta dando vita da stamattina ad una intensa fase eruttiva caratterizzata da esplosioni, boati ed emissione di cenere e gas. Un'eruzione...

Terremoto - sciame sismico ed esplosioni sull’Etna : eruzione di Natale del vulcano : In una sola ora i sismografi dell'Ingv hanno registrato ben quattro scosse superiori a magnitudo 3. La più forte ha ha avuto intensità pari a magnitudo 3.9. Da questa mattina ben nove scosse superiori a magnitudo 2.5, sempre con epicentro sull'Etna, nella città metropolitana di Catania. Tuta colpa di una nuova eruzione del vulcano che ha lasciato nei cieli una lunga nube di fumo.Continua a leggere