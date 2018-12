Terremoto Russia | scossa magnitudo 5 5 al largo delle Isole Curili

Terremoto di 7.4 in Russia - nel mare di Bering. 'Allerta tsunami in un'area di 300 km' : Una fortissima scossa di Terremoto è stata registrata in Russia , nel mare di Bering alle 5.01 locali, le 18.01 in Italia. Gli istituti internazionali hanno rilevato una magnitudo devastante di 7.4 a ...

Forte scossa di Terremoto di magnitudo 7 - 4 in Russia : è allarme tsunami : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter ha interessato, alle 18,01 (ora italiana), l'area al largo della costa orientale della penisola della Kamchatka, in Russia. Secondo le stime preliminari fornite dall'Usgs (United State Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro 82 chilometri ad ovest della piccolissima cittadina rurale di Nikol'skoe, sull'isola di Bering, stesso nome che ...

