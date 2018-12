Terremoto | Musumeci | sulla prevenzione siamo all’anno zero

Terremoto Catania - Musumeci : “Proseguono i controlli di staticità degli immobili” : “È passata la prima nottata. Grazie all’immediato intervento della Protezione Civile regionale, che ha sottoscritto una convenzione con Federalberghi, tutti gli sfollati che lo hanno richiesto sono stati alloggiati in albergo. Oggi proseguiranno i controlli con 20 squadre che verificheranno la staticità degli immobili. Nel pomeriggio a Catania, come preannunciato, si riunirà il governo regionale“: lo ha scritto in un post su Facebook ...

Terremoto Etna - Musumeci : “L’80% delle scuole non a norma - Regione più esposta e mono attrezzata” : “Non dobbiamo agire sull’onda emotiva. Faremmo un grave errore se così fosse. Mi sorprendo, comunque, quando qualcuno si sorprende delle attività sismiche. La Sicilia è la Regione più esposta d’Italia e nel contempo quella meno attrezzata dal punto di vista infrastrutturale. L’80 per cento delle nostre scuole non è a norma, così come molti degli edifici strategici”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ...

Etna - Terremoto Catania : domani arriva Salvini - Musumeci incontra i Sindaci dei comuni colpiti : Sono una trentina gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco a seguito del terremoto che ha colpito la zona del Catanese. Le richieste di intervento ricevute dopo la scossa della notte, invece, sono circa 180. Gli interventi, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati effettuati nei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Aci Sant’Antonio e nella frazione acese di Santa Maria La Stella. Tre le Unita’ di ...