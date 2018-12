Terremoto | Marini | “Il 2019 è l’anno di punta per la ricostruzione pesante”

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) “Ilsara’ un anno diper la presentazione delle domande per lapesante, da quanto ci aspettiamo in base ai dati del censimento dei danni e anche dalle esperienze passate, cosi’ come per l’appalto e l’avvio dei lavori per una parte consistente di opere pubbliche e chiese”: lo ha sottolineato la presidente della Regione e vice commissario per la, Catiuscia, presiedendo il Comitato istituzionale dell’Umbria. Al centro dei lavori l’aggiornamento dell’avanzamento dellapost sisma 2016 per i danni lievi e quelli pesanti e dell’attuazione delle opere pubbliche e delle chiese.Il Comitato si e’ riunito a Palazzo Donini e vi hanno partecipato sindaci e assessori dei Comuni di tutta l’area del “cratere”, rappresentanti della Provincia di Perugia, ...