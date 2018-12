Terremoto Etna | il consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per nove comuni

Terremoto Etna : firmata ordinanza di Protezione Civile per interventi urgenti : Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti all’evento sismico che ha interessato l’area etnea – ed in particolare i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena – lo scorso 26 dicembre. Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di ...

Terremoto Catania e Etna - da Cdm ok a stato emergenza per 9 Comuni - : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato il via libera emergenziale per 12 mesi per l'evento sismico che ha colpito il territorio siciliano il 26 dicembre. Dal governo 10 milioni ad attività soccorso-...

Etna : Scossa di Terremoto danni e feriti : Alle ore 03:19 del 26 Dicembre 2018, la rete INGV ha rilevato un sisma di M 4.9 con epicentro 2 km N Viagrande (CT), ad una profondità di 1km. Come vediamo dall’immagine allegata, la zona è stata soggetta a diverse scosse negli ultimi giorni, anche con una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna nella Bocca Nuova e al Cratere di Nord-Est. Stando alle informazioni rilevate dalle reti geodediche Gps e clinometriche si ...

Etna - Terremoto Catania : “Moratoria di 12 mesi per mutui alle imprese” : A seguito del terremoto nella provincia di Catania, che ha causato ingenti danni nei comuni colpiti, UniCredit si impegna a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verra’ attivato per i comuni di Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea. Tra le iniziative previste, UniCredit offrira’, a partire dalla prossima settimana, una ...

Etna - Terremoto Catania : “In Sicilia per 30 anni mancata prevenzione” : “La Sicilia non ha una politica di previsione e di prevenzione del rischio, almeno non l’ha avuta negli ultimi 30 anni. Si è intervenuto in maniera episodica,al di fuori di un disegno organico”. E’ la denuncia del governatore Siciliano, Nello Musumeci, oggi intervenuto in Aula all’Assemblea regionale Siciliana per illustrare le iniziative del governo dopo il sisma che il 26 dicembre ha colpito sette Comuni del ...

Etna - Terremoto Catania : 321 vigili del fuoco impegnati - finora 570 interventi : Sono 321 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni speditive di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità delle strutture lesionate dal terremoto che ha colpito Catania: lo si legge sul profilo Twitter dei pompieri. Dalla notte del 26 dicembre sono stati eseguiti oltre 570 interventi. L'articolo Etna, terremoto Catania: 321 vigili del fuoco impegnati, finora 570 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Etna - geologi : alto rischio sismico per la Sicilia orientale : Terremoto Etna, l’Ordine dei geologi di Sicilia: “Si passi dalla politica dell’emergenza alla prevenzione”

Terremoto Etna : lavori per riparare frattura su A18 Catania-Messina : lavori in corso per riparare la frattura apertasi sull'Autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale, con la forte scossa magnitudo 4.9 che ha colpito l'Etna. Già nella...

Etna - oggi il CdM per i primi aiuti ai comuni colpiti dal Terremoto : Verrà dichiarato lo stato di crisi e per stanziare i primi fondi per far fronte all'emergenza. Oltre 400 gli sfollati. 1600 le abitazioni per le quali sono in corso le verifiche di agibilità -

Terremoto Etna - le scosse continuano. Aumenta il numero degli sfollati : Non sono stati registrati danni a cose o persone. L'attività sismica è comunque in calo. Nel frattempo aumento il numero di persone negli hotel messi a disposizione dalla Regione Sicilia, ma è alto il numero di "irriducibili" che anche stanotte hanno dormito in macchina davanti alle case nel timore di atti di sciacallaggio.Continua a leggere

Etna - due nuove scosse di Terremoto. Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano c ontinua a tremare l'Etna, cambiando però versante: da sud-est a ovest del vulcano. Due terremoti di ...

Etna : grosse spaccature nel terreno dopo il Terremoto. Borrelli : "attivita' in calo" : La forte scossa di terremoto avvenuta nella notte si Santo Stefano, esattamente alle 03.19, ha causato numerosi danni alle pendici dell'Etna tra Zafferana Etnea, Acireale, Trecastagni, Viagrande in...

Etna - Terremoto Catania : “Il sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Etna - Terremoto Catania : “Gli sfollati ospitati negli alberghi di Zafferana” : Le persone rimaste senza abitazione a Fleri sono assistite in una scuola elementare della frazione e sono ospitate chi in casa di parenti, chi in due alberghi di Zafferana Etnea associati alla Federalberghi, il “Primavera dell’Etna” e l'”Emmaus”, con i quali il Comune di Zafferana Etnea ha stipulato una convenzione. A spiegarlo e’ l’assessore alla Politiche sociali Graziella Torrisi. “Non ...