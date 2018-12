Terremoto Etna | geologi | alto rischio sismico per la Sicilia orientale

Terremoto Etna : lavori per riparare frattura su A18 Catania-Messina : lavori in corso per riparare la frattura apertasi sull'Autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale, con la forte scossa magnitudo 4.9 che ha colpito l'Etna. Già nella...

Etna - oggi il CdM per i primi aiuti ai comuni colpiti dal Terremoto : Verrà dichiarato lo stato di crisi e per stanziare i primi fondi per far fronte all'emergenza. Oltre 400 gli sfollati. 1600 le abitazioni per le quali sono in corso le verifiche di agibilità -

Terremoto Etna - le scosse continuano. Aumenta il numero degli sfollati : Non sono stati registrati danni a cose o persone. L'attività sismica è comunque in calo. Nel frattempo aumento il numero di persone negli hotel messi a disposizione dalla Regione Sicilia, ma è alto il numero di "irriducibili" che anche stanotte hanno dormito in macchina davanti alle case nel timore di atti di sciacallaggio.Continua a leggere

Etna - due nuove scosse di Terremoto. Frattura in strada : evacuazioni : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Il vulcano c ontinua a tremare l'Etna, cambiando però versante: da sud-est a ovest del vulcano. Due terremoti di ...

Etna : grosse spaccature nel terreno dopo il Terremoto. Borrelli : "attivita' in calo" : La forte scossa di terremoto avvenuta nella notte si Santo Stefano, esattamente alle 03.19, ha causato numerosi danni alle pendici dell'Etna tra Zafferana Etnea, Acireale, Trecastagni, Viagrande in...

Etna - Terremoto Catania : “Il sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Etna - Terremoto Catania : “Gli sfollati ospitati negli alberghi di Zafferana” : Le persone rimaste senza abitazione a Fleri sono assistite in una scuola elementare della frazione e sono ospitate chi in casa di parenti, chi in due alberghi di Zafferana Etnea associati alla Federalberghi, il “Primavera dell’Etna” e l'”Emmaus”, con i quali il Comune di Zafferana Etnea ha stipulato una convenzione. A spiegarlo e’ l’assessore alla Politiche sociali Graziella Torrisi. “Non ...

Etna - Terremoto Catania : panettiere di Fleri aiutò gli anziani a uscire dalle finestre : “Mio marito stava aprendo il panificio ma non ha fatto in tempo, si è subito precipitato ad aiutare alcuni anziani che erano rimasti bloccati nelle loro case, aiutandoli ad uscire dalle finestre. Questo è un paese distrutto”. A parlare è Sara Marchetti, 31 anni, moglie del titolare del panificio “La spiga”, l’unico di Fleri, frazione di Zafferana Etnea, gravemente colpita dal terremoto di Santo Stefano. A mandare ...

Terremoto Etna - l’anziano colpito dal sisma a Di Maio : “80 anni di lavoro - ora ho perso tutto”. E lui lo consola : “Ottant’anni di lavoro, e ora è tutto finito. Ho perso tutto”. Così un abitante di Acireale, comune colpito dal sisma lo scorso 26 dicembre, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che oggi ha visitato le zone del Catanese coinvolte dal Terremoto. “Non si preoccupi, vedrà che sistemeremo tutto” gli ha risposto il ministro del lavoro, che si è intrattenuto con l’uomo. “Nel Consiglio dei ministri ...

Etna - Terremoto Catania : “Attività sismica in attenuazione - ma è presto per dire che il fenomeno sta per concludersi” : L’attività sismica nell’area etnea è in attenuazione sia dal punto di vista del numero delle scosse sia dell’energia a queste associate, ma è “ancora presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”. Lo ha detto all’ANSA, Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Anche le deformazioni del suolo “si stanno ...

Etna : stress da Terremoto - supporto psicologico agli abitanti del Catanese : Una squadra di psicologi dell’emergenza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta è stata attivata, su segnalazione dei vigili del fuoco, per fornire supporto psicologico ad alcuni abitanti della frazione di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale: i residenti sono stati colpiti da crisi di ansia, a seguito del terremoto magnitudo 4.9 verificatosi ieri alle 03:19. L'articolo Etna: stress da terremoto, supporto psicologico ...

Terremoto a Catania ed eruzione dell’Etna - c’è un collegamento? : (foto: Ingv) Numerosi crolli, 28 feriti e 600 sfollati: questo il bilancio dopo il Terremoto di magnitudo 4.8 nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, alle ore 03.19 della mattina del 26 dicembre, nella notte fra Natale e Santo Stefano. Sono sei i paesi alle pendici del vulcano, appartenenti alla provincia di Catania maggiormente colpiti, fra cui quello di Fleri (nella foto), e centinaia di sfollati questa notte hanno trovato accoglienza ...