Terremoto | Di Maio | solo primo passo | nessuno verrà lasciato indietro

Terremoto : Di Maio - stanziati primi 10 mln - promesse mantenute : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Avevamo promesso che oggi in Consiglio dei Ministri avremmo dichiarato lo Stato di emergenza e così è stato. Abbiamo stanziato i primi 10 milioni di euro per l'emergenza e i soggetti attuatori saranno i sindaci. Abbiamo firmato inoltre l'ordinanza di protezione civile".

Terremoto Catania - Bertolaso scrive a Di Maio : “si tolga la maglia della protezione civile dopo tutto il fango che gli ha buttato addosso per anni” : Bertolaso scrive a Di Maio che si è recato in Sicilia in seguito al Terremoto di Catania. La lettera aperta è stata inviata al Corriere della Sera. “Pur lontano dal mio adorato Paese seguo sul Corriere online le vicende di una terra bella e fragile. Sono rimasto senza fiato stamane, davanti alla foto del signor Di Maio, che evidentemente si è precipitato a Catania per motivi propagandistici, con addosso la maglia con il logo della ...

Terremoto Catania - Bertolaso a Di Maio : “Si tolga la maglia della Protezione civile” : “Da inventore del logo della Protezione civile, chiedo al signor Luigi Di Maio di togliersi subito quella maglia, per favore“. Così scrive l’ex capo del Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso, in una lettera aperta al vicepremier pubblicata dal Corriere della Sera. Il riferimento è alla maglietta indossata dal vicepremier e ministro del Lavoro durante la sua visita in Sicilia, nelle zone colpite dal Terremoto del ...

Terremoto Catania - Di Maio : domani dichiarazione stato emergenza : Palermo, 27 dic., askanews, - "domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ...

Terremoto Catania - Di Maio : “Stop ai mutui per gli sfollati” : Terremoto Catania, Di Maio: “Stop ai mutui per gli sfollati” Il vicepremier ha annunciato il prossimo provvedimento del governo durante la conferenza stampa in prefettura. Insieme a lui, il ministro Salvini che ha sottolineato: “Gli esperti che stanno seguendo l'Etna dicono che la situazione è sotto ...

Terremoto Etna - l’anziano colpito dal sisma a Di Maio : “80 anni di lavoro - ora ho perso tutto”. E lui lo consola : “Ottant’anni di lavoro, e ora è tutto finito. Ho perso tutto”. Così un abitante di Acireale, comune colpito dal sisma lo scorso 26 dicembre, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che oggi ha visitato le zone del Catanese coinvolte dal Terremoto. “Non si preoccupi, vedrà che sistemeremo tutto” gli ha risposto il ministro del lavoro, che si è intrattenuto con l’uomo. “Nel Consiglio dei ministri ...

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Terremoto : Di Maio a Fleri - doamni dichiareremo lo stato d'emergenza : Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che il governo dichiarerà lo stato d'emergenza per le aree del Catanese colpite dal Terremoto nella notte tra Natale e Santo Stefano. "Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie", ha detto Di Maio al suo arrivo a Fleri, la frazione ...

Terremoto Catania - Di Maio : domani “il CdM decreterà lo stato d’emergenza - massimo supporto” : “Questa è la prima tappa della visita ai comuni colpiti dal Terremoto. domani sarà convocato il Cdm e sarà dichiarato lo stato di emergenza. In queste ore sono iniziati i rilievi sugli edifici danneggiati. Dopo lo stato di emergenza saranno stanziati tutti i soldi che ci sono. Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto ai sindaci e alle autorità locali per tornare alla normalità“: lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio ...

Terremoto Catania/ Ultime notizie - prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada