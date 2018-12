Terremoto Catania | Cdm | stato emergenza per 9 Comuni | subito 10 mln

Terremoto a Catania - il premier Conte : "Ecco 10 milioni per le prime attività di soccorso" : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori colpiti dal sisma

Terremoto Catania e Etna - da Cdm ok a stato emergenza per 9 Comuni - : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato il via libera emergenziale per 12 mesi per l'evento sismico che ha colpito il territorio siciliano il 26 dicembre. Dal governo 10 milioni ad attività soccorso-...

Etna - Terremoto Catania : “Moratoria di 12 mesi per mutui alle imprese” : A seguito del terremoto nella provincia di Catania, che ha causato ingenti danni nei comuni colpiti, UniCredit si impegna a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verra’ attivato per i comuni di Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea. Tra le iniziative previste, UniCredit offrira’, a partire dalla prossima settimana, una ...

Etna - Terremoto Catania : “In Sicilia per 30 anni mancata prevenzione” : “La Sicilia non ha una politica di previsione e di prevenzione del rischio, almeno non l’ha avuta negli ultimi 30 anni. Si è intervenuto in maniera episodica,al di fuori di un disegno organico”. E’ la denuncia del governatore Siciliano, Nello Musumeci, oggi intervenuto in Aula all’Assemblea regionale Siciliana per illustrare le iniziative del governo dopo il sisma che il 26 dicembre ha colpito sette Comuni del ...

Terremoto Catania - Bertolaso a Di Maio : “Si tolga la maglia della Protezione civile” : “Da inventore del logo della Protezione civile, chiedo al signor Luigi Di Maio di togliersi subito quella maglia, per favore“. Così scrive l’ex capo del Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso, in una lettera aperta al vicepremier pubblicata dal Corriere della Sera. Il riferimento è alla maglietta indossata dal vicepremier e ministro del Lavoro durante la sua visita in Sicilia, nelle zone colpite dal Terremoto del ...

Terremoto Catania - Unicredit : mutui sospesi per 12 mesi e credito agevolato alle imprese : A seguito del Terremoto dei giorni scorsi nella provincia di Catania, che ha causato ingenti danni nei comuni colpiti, Unicredit si impegna a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verrà attivato per i comuni interessati in provincia di Catania (Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea). Tra le iniziative previste, Unicredit offrirà, a partire dalla ...

Francesca Fialdini - polemica per la domanda sul Terremoto a Catania : Francesca Fialdini nella bufera. La conduttrice de “La Vita in Diretta” è finita al centro delle critiche a causa di alcune dichiarazioni sul recente terremoto che la notte fra Natale e Santo Stefano ha colpito il Catanese. Durante la puntata andata in onda il 27 dicembre, attraverso le inviate del programma, la Fialdini ha chiesto ad alcuni intervistati perché vivessero ancora a Fleri (uno dei paesi più colpiti dal sisma, ndr.) pur sapendo che ...

Etna - Terremoto Catania : 321 vigili del fuoco impegnati - finora 570 interventi : Sono 321 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni speditive di messa in sicurezza e verifica dell’agibilità delle strutture lesionate dal terremoto che ha colpito Catania: lo si legge sul profilo Twitter dei pompieri. Dalla notte del 26 dicembre sono stati eseguiti oltre 570 interventi. L'articolo Etna, terremoto Catania: 321 vigili del fuoco impegnati, finora 570 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Francesca Fialdini attaccata per la domanda sul Terremoto a Catania : sui social piovono le critiche per la conduttrice de La Vita in diretta : FUNWEEK.IT - A La Vita In diretta Francesca Fialdini si è occupata del terremoto a Catania, avvenuto - lo ricordiamo - nella notte tra il 25 e il 26 dicembre per via dell'attività vulcanica dell'Etna. ...

Terremoto Catania - albergatori : numerose disdette dopo il sisma : Il Terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre sull’Etna ha avuto un “impatto clamorosamente alto” sulle strutture ricettive del Catanese, dal punto di vista economico. Per fine anno si teme “un disastro per le numerose disdette che arrivano copiose“: l’allarme è stato lanciato dal presidente degli albergatori siciliani, Nico Torrisi. “L’Etna è un brand attrattivo mondiale e la gente viene per vedere ...

Terremoto Catania - esperto : “L’adeguamento delle opere esistenti è la priorità” : “Catania è tra le città che possono registrare un altissimo numero di persone potenzialmente coinvolte nel caso di evento sismico di elevata intensità“: lo ha dichiarato Francesco Castelli, unico ordinario di Geotecnica in Sicilia, professore alla Kore di Enna e di origine catanese. Secondo l’esperto “anche se le cause degli eventi di questi giorni sono naturali, la vetusta’ del patrimonio edilizio esistente ...

Terremoto Etna : lavori per riparare frattura su A18 Catania-Messina : lavori in corso per riparare la frattura apertasi sull'Autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale, con la forte scossa magnitudo 4.9 che ha colpito l'Etna. Già nella...

Terremoto Catania : scatta il ripristino dell’autostrada A18 : A ventiquattro ore dal Terremoto 4.9 che ha colpito i paesi dell’Etna, uomini e mezzi sono entrati in azione lungo l’autostrada A18 Catania–Messina, fratturata all’altezza dello svincolo di Acireale a causa dei movimenti di faglia collegati alla scossa. Già alle 7 di ieri un’impresa specializzata, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha dato inizio ai lavori di ripristino ...