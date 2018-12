Terremoto Catania | Bertolaso a Di Maio | ' Si tolga la maglia della Protezione civile'

Francesca Fialdini attaccata per la domanda sul Terremoto a Catania : sui social piovono le critiche per la conduttrice de La Vita in diretta : FUNWEEK.IT - A La Vita In diretta Francesca Fialdini si è occupata del terremoto a Catania, avvenuto - lo ricordiamo - nella notte tra il 25 e il 26 dicembre per via dell'attività vulcanica dell'Etna. ...

Terremoto Catania - albergatori : numerose disdette dopo il sisma : Il Terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre sull’Etna ha avuto un “impatto clamorosamente alto” sulle strutture ricettive del Catanese, dal punto di vista economico. Per fine anno si teme “un disastro per le numerose disdette che arrivano copiose“: l’allarme è stato lanciato dal presidente degli albergatori siciliani, Nico Torrisi. “L’Etna è un brand attrattivo mondiale e la gente viene per vedere ...

Terremoto Catania - esperto : “L’adeguamento delle opere esistenti è la priorità” : “Catania è tra le città che possono registrare un altissimo numero di persone potenzialmente coinvolte nel caso di evento sismico di elevata intensità“: lo ha dichiarato Francesco Castelli, unico ordinario di Geotecnica in Sicilia, professore alla Kore di Enna e di origine catanese. Secondo l’esperto “anche se le cause degli eventi di questi giorni sono naturali, la vetusta’ del patrimonio edilizio esistente ...

Terremoto Etna : lavori per riparare frattura su A18 Catania-Messina : lavori in corso per riparare la frattura apertasi sull'Autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza dello svincolo di Acireale, con la forte scossa magnitudo 4.9 che ha colpito l'Etna. Già nella...

Terremoto Catania : scatta il ripristino dell’autostrada A18 : A ventiquattro ore dal Terremoto 4.9 che ha colpito i paesi dell’Etna, uomini e mezzi sono entrati in azione lungo l’autostrada A18 Catania–Messina, fratturata all’altezza dello svincolo di Acireale a causa dei movimenti di faglia collegati alla scossa. Già alle 7 di ieri un’impresa specializzata, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha dato inizio ai lavori di ripristino ...

Terremoto Catania - geologi Sicilia : “Necessario passare dalla politica dell’emergenza a quella della prevenzione” : “Gli eventi sismici di questi giorni nel Catanese ci ricordano che viviamo in un contesto geologico particolarmente attivo e dinamico. E’ necessario passare dalla politica dell’emergenza a quella della prevenzione attraverso un’azione di studio e di monitoraggio continuo del territorio con particolare riferimento alle aree maggiormente critiche come quella dell’Etna“: lo ha dichiarato il presidente ...

Terremoto Catania “Vicinanza a attenzione dal governo” : Gli interventi per fare fronte all’emergenza sull’Etna sono stati la “testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del governo in un momento drammatico per la popolazione”. Lo ha affermato il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, durante l’incontro con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli a Palazzo Minoriti. Il prefetto ha “ringraziato tutto ...

Terremoto a Catania - per i geologi il sisma è di origine vulcanica : L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato che l'ipocentro del sisma, avvenuto a Catania, era posto a 1 km di profondità e l'epicentro era vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. Secondo Francesco Peduto, il Presidente del Consiglio Nazionale dei geologi, la scossa di magnitudo 4.8 è stata così forte perchè di origine vulcanica e ciò sarebbe anche dimostrato dal fatto che l'ipocentro era localizzato ad 1 km di ...

Etna - Terremoto Catania : “Il sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Terremoto Catania - Di Maio : domani dichiarazione stato emergenza : Palermo, 27 dic., askanews, - "domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ...

Terremoto - Salvini e Di Maio a Catania : stop ai mutui per gli sfollati | : Il vicepremier ha annunciato il prossimo provvedimento del governo durante la conferenza stampa in prefettura. Insieme a lui, il ministro Salvini che ha sottolineato: "Gli esperti che stanno seguendo ...

Etna - Terremoto Catania : “Gli sfollati ospitati negli alberghi di Zafferana” : Le persone rimaste senza abitazione a Fleri sono assistite in una scuola elementare della frazione e sono ospitate chi in casa di parenti, chi in due alberghi di Zafferana Etnea associati alla Federalberghi, il “Primavera dell’Etna” e l'”Emmaus”, con i quali il Comune di Zafferana Etnea ha stipulato una convenzione. A spiegarlo e’ l’assessore alla Politiche sociali Graziella Torrisi. “Non ...

Terremoto Catania - Di Maio : "Stop ai mutui per gli sfollati" - : Il vicepremier ha annunciato il prossimo provvedimento del governo durante la conferenza stampa in prefettura. Insieme a lui, il ministro Salvini che ha sottolineato: "Gli esperti che stanno seguendo ...