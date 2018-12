Tennis | Shenzhen Open – Tutto pronto per il rientro di Maria Sharapova | “non mi sentirò

sportfair

(Di venerdì 28 dicembre 2018)pronta al grande: le parole dellata russa dopo il problema alla spalla che l’ha tenuta lontana dal campo da settembreè pronta a tornare in campo. Comincia in Cina, allo ‘’, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi che si disputa sul cemento di, il 2019 dellata russa, attualmente numero 29 del ranking mondiale.LaPresse/AFP“Sono davvero eccitata dall’idea di rientrare e competere in un torneo -ha affermato la siberiana, ferma da inizio settembre per un problema alla spalla-. E’ stato lungo il recupero dall’infortunio alla spalla e probabilmente nei primi incontri non miin grandi condizioni e avrò bisogno di migliorare ad ogni match che giocherò. Ma anche solo il fatto di tornare a respirare un clima di competizione e fare ...