Tennis | Mubadala World Tennis Championship 2018 | Anderson batte Nadal | sarà finale con

oasport

: #Tennis, #MubadalaWorldTennisChampionship2018: #Anderson batte #Nadal, sarà finale con #Djokovic! - OA_Sport : #Tennis, #MubadalaWorldTennisChampionship2018: #Anderson batte #Nadal, sarà finale con #Djokovic! - mdinardotennis : #MWTC Mubadala World Tennis Championship: Nadal sconfitto sul traguardo da Anderson. Il sudafricano affronterà in f… - Tenniscircus : Mubadala World Tennis Championship: esordio amaro per Nadal. Anderson s’impone in rimonta e vola in finale -… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)il sudafricano Kevina sfidare il serbo Novak Djokovic nelladel torneo di esibizione di Abu Dhabi, il: il sudafricano supera in rimonta l’iberico Rafael, mentre il serbo spazza via in due set il russo Karen Khachanov. Quinto posto per il sudcoreano Hyeon Chung chein due set l’austriaco Dominic Thiem.La prima sorpresa stagionale la serve il sudafricano Kevin, che allo scoccare delle due ore di gioco supera in rimonta l’iberico Rafaelcon lo score di 4-6 6-3 6-4. Il primo set va via in maniera abbastanza equilibrata nei primi game, col servizio a farla da padrone, ma il primo a scappar via è, che trova il break nel corso del settimo gioco, salvo concedere all’avversario l’immediato controbreak. Nel nono gioco però nuovo allungo dello spagnolo che chiude poco dopo col ...