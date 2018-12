Tennis | ATP Brisbane – Murray pronto al ritorno il campo | ma l’anca preoccupa ancora | “ho

Tennis - calendario 2019 : le date e il programma di tutti i tornei Atp e Wta. C’è la nuova Coppa Davis : Domani scatterà la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale tocca come al solito alla Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio con il ...

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Tennis - il calendario e le date dei tornei Atp e Wta di fine dicembre e inizio gennaio. Programma - orari e tv : Ormai ci siamo, sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà giovedì 27 dicembre con il via del tradizionale torneo esibizione Mubadala WTC, seguito poi sabato 29 dicembre dallo start della Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre tra il 30 ed il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tennis 27-29 dicembre Mubadala World Tennis Championship – ...

Tennis - Marcelo Rios torna nel circuito ATP? “Voglio vincere un torneo e fare la storia” : Il cileno Marcelo Ríos vuole tornare nel circuito ATP all’età di 43 anni per vincere un torneo professionistico e fare la storia Marcelo Ríos punta a tornare nel circuito ATP, alla veneranda età di 43 anni. L’ex Tennista, o forse non più “ex”, intende rientrare a pieno regime dopo il ritiro datato 2004, una vera e propria impresa. Rios ha chiesto una wild card per disputare il Challenger ATP di Columbus: “Sono ...

Tennis - Marian Vajda eletto “Coach of the year” dell’ATP : decisivi i successi di Djokovic : “Coach of the year” assegnato a Marian Vajda, l’allenatore di Novak Djokovic, letteralmente rinato sotto la sua guida “di ritorno” Se Sascha Bajin, allenatore di Naomi Osaka, è stato premiato dalla WTA, il riconoscimento “Coach of the year” dell’ATP se lo è invece aggiudicato Marian Vajda, allenatore storico prima e poi protagonista della “rinascita” di Novak Djokovic. Dopo aver ...

Calendario Tennis 2019 : date e programma di tutti gli eventi Atp - Wta e Coppa Davis : Sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà il 29 dicembre con la Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio ...

Tennis - Ranking ATP (17 dicembre) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Ranking ATP invariato per lo più in questa settimana, in attesa che le “ostilità” riprendano con l’inizio del 2019 e i tornei di preparazione al prossimo Australian Open, previsto dal 14 al 27 gennaio. In vetta dunque c’è sempre Novak Djokovic: il 31enne nativo di Belgrado, con i suoi 9045 punti, precede lo spagnolo Rafael Nadal (7480 punti) e lo svizzero Roger Federer (6420 punti). Alle loro spalle troviamo il vincitore ...

Tennis - classifica Atp : top ten invariata - Fognini stabile al numero 13 : MILANO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al numero 13, eguagliando il best ranking, firmato per la prima volta il 31 ...

Atp Finals - Torino in lizza per ospitare i migliori 8 Tennisti al mondo dal 2021 al 2025 grazie all’inedito asse Coni-M5s : Le Atp Finals di tennis, gli 8 migliori giocatori al mondo che si sfidano nel torneo di fine stagione, a Torino: l’Italia ci crede. Il capoluogo piemontese è tra le 5 finaliste per ospitare la manifestazione dal 2021 al 2025: le altre sono Tokyo, Singapore, Manchester e soprattutto Londra, organizzatrice attuale e favorita d’obbligo anche per il futuro. Ma Torino prova a giocarsela, grazie a una candidatura partorita da una curiosa alchimia ...

Tennis - Torino è tra le cinque candidate per ospitare le Atp Finals : ... le elevate competenze maturate in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi, il sostegno del Governo e dei vertici dello sport italiano. Le Atp Finals di Tennis sono uno dei più ...

Appendino : 'Torino candidata per ospitare l'Atp finals di Tennis dal 2021 al 2026' : ... le elevate competenze maturate in materia di organizzazione e gestione di grandi eventi sportivi, il sostegno del Governo, di tutte le istituzioni e dei vertici dello sport italiano e della Fit'. ...

Tennis - Torino in corsa per ospitare le ATP Finals : la soddisfazione della sindaca Appendino : ATP Finals, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha espresso la propria soddisfazione per l’inserimento nella short list per ospitare il torneo Torino è nella short list delle città candidate ad ospitare ATP Finals di Tennis dal 2021 al 2026. Lo annuncia su Fb la sindaca Chiara Appendino che sottolinea ”è una straordinaria notizia di cui tutte e tutti dobbiamo essere molto orgogliosi. Abbiamo superato decine di Città in questa ...

Tennis - corsa ad ospitare le ATP Finals : Torino dovrà vedersela con Manchester - Singapore e Tokyo : Manchester, Singapore e Tokyo contenderanno a Torino le ATP Finals dal 2021 al 2025: diramata oggi la short list delle contentendi Torino è stata inserita dall’Atp nella short list comprendente le quattro città finaliste che si contenderanno l’aggiudicazione delle Finals dal 2021 al 2025. Lo ha comunicato oggi l’Associazione di Giocatori Professionisti: il capoluogo piemontese è stato scelto insieme a Manchester, ...

Tennis - Sergio Palmieri sulla candidatura di Torino per le ATP Finals 2021-2026 : “Impianto olimpico degno. Le istituzioni con noi” : Cinque anni: tanti sono quelli per i quali Torino intende ospitare le ATP Finals quando scadrà il tempo di Londra, che ospiterà la sua presunta ultima edizione del torneo di fine anno nel 2020. Per farlo, la Federazione Italiana Tennis ha messo in campo il palasport più grande d’Italia, il Palasport olimpico di Torino, già noto come PalaIsozaki e rinominato Pala Alpitour per ragioni di sponsorizzazione. Sergio Palmieri, dalle pagine di ...