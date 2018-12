Tav | le imprese contro il governo | ' Ignora le esigenze del Paese'

Salvini apre alle imprese : 'Sono favorevole alla Tav - eviteremo la procedura' : Un proficuo incontro di due ore, dice Salvini, per un 'percorso comune, che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del Paese'. Salvini insieme a ...

Le imprese incontrano Salvini : sul Tavolo crescita e infrastrutture : Sono 15 le associazioni imprenditoriali oggi al tavolo con il vice-premier Matteo Salvini al Viminale. Dalle infrastrutture alla burocrazia, dal balzello sull'acquisto di auto inquinanti dall'uso del ...

La piazza e le imprese Sì-Tav : il doppio colpo di Salvini per mettere all'angolo M5S : ... Confcommercio e gli altri che hanno manifestato a Torino più i piccoli a cui 'apro le porte del Viminale, rinunciando a stare con i miei figli' - e si tratta di tutto quel mondo sviluppista, del ...

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Sì alla Tav - Salvini convoca "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito arrivato oggi alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Tav - il governo vede le imprese : 'Decisione in tempi congrui' : Presente all'incontro anche il viceministro all'Economia Laura Castelli, da sempre No Tav, a cui pure verrà dato un posto nella Commissione costi-benefici in attesa della marcia, sabato a Torino, di ...

Imprese - ecco le 12 ragioni per dire «Sì Tav» : ... Unige e Camera Commercio sugli effetti economici del crollo del viadotto Morandi per l'attività portuale e logistica di Genova e di Savona - polmone dell'economia del Nord - si stima un calo del ...

Alta Velocità - in Commissione un imprenditore favorevole e un No Tav. Imprese : «Governo garantisce risposta entro le Europee» : «L'analisi preliminare sui costi-benefici» della Tav verrà ultimata «entro dicembre», ha spiegato Corrado Alberto, presidente di Api Torino, al termine...

Tav - anche le imprese saranno presenti in Commissione : Nella Commissione che si sta occupando dell'analisi costi-benefici riguardo la Tav, sarà presente anche un rappresentante delle imprese. Lo ha confermato il presidente di Confesercenti Piemonte, ...

Tav - i timori delle imprese : ... che contano complessivamente 326.000 imprese oltre 1,3 milioni di lavoratori, un fatturato di 130 mld ed esportazioni pari a 48 mld, sono espressione del sistema dell'economia di Torino e del ...

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Imprese e cooperative in campo a Torino : unite dal Sì alla Tav e a nuovi investimenti : Una mobilitazione senza precedenti per sollecitare il rilancio degli investimenti infrastrutturali e difendere le grandi opere con valenza strategica a livello europeo, in primis la Torino-Lione, questa volta da parte di 12 associazioni d’impresa che complessivamente rappresentano 13 milioni di lavoratori. Accade a Torino, precisamente alle Ogr, le...

Tav - imprese da Conte. Appendino : 'Fare in fretta costi-benefici' : La partita ora è nelle mani delle imprese. Il mondo economico e produttivo è il vero grimaldello dei Sì Tav per convincere il governo a non bloccare i lavori della Torino-Lione. Il 5 dicembre i ...

Tav - Delrio incontra imprese e sindacati : “Con no a infrastrutture - il governo blocca la crescita del Paese” : “Senza le infrastrutture l’Italia non crescerà”. Questa mattina a Torino il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, insieme al presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha incontrato parlamentari, sindacalisti e industriali favorevoli al Tav. “Si parla di cinque miliardi di appalti pronti a partire che sono in ritardo”. L'articolo Tav, Delrio incontra imprese e sindacati: “Con no a infrastrutture, il governo blocca la crescita del ...