Tasse più alte | allarme dell' Ufficio di Bilancio | rischio recessione

Conte : «Più Tasse? No - pressione alleggerita su cittadini» : ... anche se « abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato». Per rafforzare le ...

Conte : «Più Tasse? No - pressione alleggerita su cittadini» : Mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione generale in terza lettura della manovra 2019 Conte parla di «esperienza di governo innovativa , che segna un cambio di passo per la politica italiana». Istruttoria Tav in corso, i risultati «prima delle Europee»...

Conte : «Non è una manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più Tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

Reddito e Quota 100 - decreto unico. Tasse più alte - rischio recessione : Con un cambio della guardia all'Economia, ai Trasporti, Toninelli,, Salute, Giulia Grillo,, Istruzione, Bussetti,. E con un peso maggiore per la Lega, visto che il contratto è stato stipulato quando ...

I CONTI SULLA MANOVRA/ Dal 2019 più Tasse : ecco perché aumenteranno : La MANOVRA si avvicina all'approvazione finale della Camera. Il carico fiscale sembra aumentare e le clausole di salvaguardia non fanno ben sperare

Più Tasse sul volontariato - la marcia indietro di Di Maio e Salvini sull'aliquota Ires : Più tasse sul volontariato, la norma inserita in Manovra penalizza i volontari La Manovra economica che a breve dovrà essere approvata contiene una norma che colpisce il mondo del volontariato e che ha fatto gridare " vergogna " da più parti. Ci riferiamo al raddoppio dell'aliquota Ires che dovranno pagare le associazioni no profit: un tempo beneficiarie di un'...

Più Tasse sul volontariato. Il governo fa retromarcia sull'Ires : "Cambieremo la norma" : ... 'Le iniziative di solidarietà degli enti non profit anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Più Tasse sul volontariato. Il governo fa retromarcia sull'Ires : 'Cambieremo la norma' : ... 'Le iniziative di solidarietà degli enti non profit anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Auto - i 20 modelli più venduti senza Tasse per le emissioni : Se sono ormai di dominio pubblico i modelli di vettura che pagano la tassa per le loro emissioni al di sopra dei 160 g/km da un minimo di 1.1.00 euro e fino a 2.500 euro, è bene anche conoscere i ...

Manovra - più Tasse per 7 miliardi e c'è l'incognita dell'Iva : C'è chi vince e c'è chi ci rimette, come sempre. Ma il 2019 del fisco nasce con una bomba ad orologeria che rischia di travolgere tutti i contribuenti, nessuno escluso. Se...

Tasse 'macigno' dal 2019 : perché rischiamo di pagare un miliardo in più : Con la rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di Bilancio, l'aumento del gettito...

Tasse 'macigno' dal 2019 : rischiamo di pagare un miliardo in più : Con la rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di Bilancio, l'aumento del gettito...

Manovra - più Tasse per sette miliardi e c'è il nodo Iva da sciogliere : C'è chi vince e c'è chi ci rimette, come sempre. Ma il 2019 del fisco nasce con una bomba ad orologeria che rischia di travolgere tutti i contribuenti, nessuno escluso. Se la...

Dalle imprese al terzo settore - chi pagherà i 9 miliardi di Tasse in più : Ci saranno la flat tax per le partite Iva, gli sgravi Ires per le imprese che reinvestono gli utili, gli sconti sulla deducibilità Imu dei capannoni. Nel 2019, però, ci saranno anche un bel po' di ...