Tagli alle pensioni | mobilitazione davanti alla Prefettura

Economia : Pan - Confindustria - a 'Il Sole 24 Ore' - la manovra Taglia ossigeno alle imprese : Roma, 28 dic 09:40 - , Agenzia Nova, - Non possiamo togliere l'ossigeno al Sud proprio quando si cominciava a respirare. Stefan Pan, vice presidente di Confindustria e presidente... , Res,

La supercar Taglia la strada alle altre auto e sfreccia a folle velocità. Ma non ha fatto i conti con la giustizia… : Un’auto rossa di grossa cilindrata, in questo video girato negli Stati Uniti poco prima di Natale, sfreccia lungo la corsia di accelerazione di un’autostrada, zigzagando tra le altre macchine. Una famiglia assiste alla scena e si stupisce per la pericolosità e la sfrontatezza dell’uomo alla guida. Qualche secondo dopo, però, spunta un suv della polizia. E la loro reazione è da ridere. Ecco come è andata a finire. L'articolo La ...

Juve - Allegri : "Dalle batTaglie si impara sempre qualcosa" : Fare tesoro degli errori e delle difficoltà incontrate lungo il percorso per ripartire con più forza e convinzione. È questo in sintesi il messaggio che Massimiliano Allegri ha invitato ai suoi ...

Allegri - dalle batTaglie si impara sempre : ANSA, - TORINO, 27 DIC - "dalle battaglie si impara sempre qualcosa. Specie se alla fine si conquista un punto su un campo difficile". Massimiliano Allegri sintetizza così, sui social, il pareggio ...

Spagna - vendite al detTaglio in rallentamento a novembre : Rallentano i consumi in Spagna nel mese di novembre . Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo, INE,, le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento dell'1,4%...

Dai Tagli alle nuove tasse. Ecco la stangata del 2019 con la manovra : La manovra appena varata al Senato cambierà diversi aspetti della nostra vita da contribuenti nell'anno che sta per arrivare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro con Bruxelles è arrivato il semaforo ...

In Manovra Tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra - Salvini : batTaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

Manovra - nel maxiemendamento approvato in commissione Tagli alle pensioni d'oro e paletti per le assunzioni nella P.a. : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Taglio dell'aggio sui Gratta e vinci - Assotabaccai : 'Scippati 22 milioni di euro alle imprese' : E lo si fa per giunta in un momento di rallentamento generale dell'economia ed in particolare della domanda interna. Tra tagli dell'aggio e aumenti di tassazione sui giochi, si innescano continui ...

Tagli e stop alle rivalutazioni. Il governo pesta i pensionati : Taglio alle pensioni d'oro (forse salvando quelle contributive) e stop alla perequazione, cioè al recupero dell'inflazione negli assegni degli ex dipendenti pubblici e privati. L'accordo con Bruxelles sulla legge di Bilancio investe anche il capitolo previdenza, in particolare con la rimodulazione di Quota 100. La riforma della Fornero è stata confermata, ma in versione limitata.Restano invece intatti i sacrifici per le rendite pensionistiche ...

I nuovi saldi della manovra : Taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento è stato spiegato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia con la necessità di 'bollinarlo' da parte della Ragioneria dello Stato. L'...