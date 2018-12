Svolta sull' omicidio del pastore pedofilo | il mandante è il padre della 15enne che si

'Accordo sulla manovra - niente infrazione' : Svolta nelle trattative fra Roma e Bruxelles - Velvet News : Questa la precisazione fatta martedì sera 18 dicembre da fonti del Mef , il ministero dell'Economia, circa la trattativa sulla manovra di bilancio. Lo riporta il sito dell'Ansa. A questo punto ...

Manuel Agnelli - Svolta solista?/ "Gli Afterhours non si sciolgono!" : e sull'addio a X Factor dice… : Manuel Agnelli dopo l'addio ad X Factor, torna alla musica da solista. Il leader degli Afterhours ha infatti presentato 'An Evening with Manuel Agnelli'.

Firenze - Svolta nell'inchiesta della Procura sulla morte di Astori : due indagati : svolta nell’inchiesta sulla morte di Davide Astori. La Procura di Firenze da mesi indaga sul decesso del capitano della Viola, avvenuto nella notte tra il 3 ed il 4 marzo nella sua camera d’albergo, dove era in ritiro con la squadra, prima della gara con l’Udinese. Sono stati emessi due avvisi di garanzia: due medici risultano indagati per il reato di omicidio colposo. Secondo le ultime perizie effettuate, il calciatore della Fiorentina avrebbe ...

Fintech - Intesa Sanpaolo spinge sulle app per la Svolta digitale : Intesa Sanpaolo (Lapresse) Le app sono diventate la linfa vitale degli smartphone. Le più scaricate dagli italiani sono quelle dei social network (93%), che sono le più utilizzate (il 78% le usa quasi tutti i giorni). Vanno a gonfie vele anche le app per lo shopping online (scaricate dal 79%), per ascoltare musica e guardare video in streaming (75%) e per accedere al conto della propria banca. Le possiede più di un italiano su due (54%) e la ...

Piazza Affari vola dopo la Svolta sulla Manovra - Lo spread torna a scendere : mai così giù da oltre due mesi : La Borsa di Milano apre in rialzo dopo i segnali positivi del governo su possibili cambi alla Manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib ha segnato l'1,72% a 19.037 punti ma poi è schizzato a quasi ...

Svolta energetica - Svizzera sulla buona strada : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tim - la Svolta : ora tocca a Gubitosi. Salvini : controllo pubblico sulle reti : Il nome di Gubitosi è emerso negli ultimi giorni, scavalcando la candidatura dell'ex numero due di Fca Alfredo Altavilla , grazie alle sue precedenti esperienze nel mondo delle tlc, alla guida di ...

Milano - il Tribunale riconosce due papà : Svolta sull'adozione dei figli : Stepchild adoption : per la prima volta, il Tribunale per i minorenni di Milano ha dato il suo benestare all'adozione di due bambini da parte del padre non biologico di una coppia omogenitoriale.

Svolta sulla scomparsa di Gessica Lattuca : una telefonata anonima svela dov'è il corpo : La scomparsa di Gessica Lattuca è un caso che sembrava non trovare una Svolta nonostante i lunghi mesi trascorsi ad indagare sulla vita della donna per comprendere le eventuali motivazioni che l'...

San Siro - Svolta sull’accordo tra Inter e Milan : al via gruppo di lavoro : Finalmente si può parlare di svolta per il futuro di San Siro. Inter e Milan hanno sottoscritto una intesa per lavorare insieme alla realizzazione del riammodernamento dello stadio Meazza, con una prima fase esplorativa che si dovrebbe concludere nel 2018. A tal proposito, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto: “L’ipotesi numero uno è San Siro e quindi su quello si lavorerà, hanno bisogno da noi di chiarimenti tecnici, ...

Alert sulla truffa WhatsApp che sfrutta la Svolta backup del 12 novembre : In questo periodo si parla moltissimo di WhatsApp, alla luce di nuove funzioni che stanno per entrare in gioco all'interno dell'app e alla recente introduzione degli stickers (qui le nostre ultime informazioni fornite sull'argomento). Allo stesso tempo, però, occorre tenere a mente che il mese di novembre sarà estremamente importante anche per altri motivi, considerando il fatto che la stessa app tra pochi giorni andrà incontro ad una scadenza ...

Tria : "Sullo spread Draghi ha ragione. Banche? Vedremo" | Di Maio : "Resistiamo e nel 2019 si Svolta" | E annuncia un nuovo caso-Fisco : Il ministro dell'Economia non si sbilancia su come intervenire nel caso di crisi delle banche. Il vicepremier fiducioso sulla manovra: "Gli effetti si vedranno nei prossimi mesi". E annuncia un nuovo caso-Fisco

Cina - Svolta sulla tutela del copyright : condannato il clone di Zegna : Ermenegildo Zegna (Andrea Rao/LaPresse) A uno sguardo distratto potrebbe quasi sembrare lo stesso cognome, e anche il suono è molto simile, ma tra Zegna e Zegnoa non c’è soltanto una differenza ortografica, ma anche una differenza di qualità. Dopo cinque anni di contenzioso, in Cina la Suprema Corte del Popolo, la massima autorità giudiziaria cinese, ha emesso due sentenze inedite a tutela della proprietà intellettuale di un marchio estero. Da ...