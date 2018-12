Svelata la trama di Grey’s Anatomy 15×09 | triangoli in ascensore nel primo episodio del

Svelata la trama del finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 15 - una tempesta sull’ospedale : Si intitolerà come un classico di Bob Dylan, Blowin' in the Wind, il finale di metà stagione di Grey's Anatomy 15, in onda il prossimo giovedì 15 novembre negli Stati Uniti e a dicembre in Italia su FoxLife. Dopo soli 8 episodi, la serie si congederà dal pubblico per la classica pausa invernale prima di tornare in onda a febbraio con il proseguimento della stagione in corso. L'episodio che segna lo spartiacque tra la prima e la seconda ...