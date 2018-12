Superlega volley 2019 | gli orari delle partite del 30 dicembre Calendario | programma e

Volley : Superlega - Latina ingaggia lo sloveno Ziga Stern : ... ha ottenuto il via libera per scendere in campo in occasione della partita con Perugia , quella giocata davanti a 2.386 spettatori che hanno affollato il nuovissimo palazzetto dello sport di viale ...

Volley - Superlega 2019 : 14^ giornata - Perugia continua la corsa. Trento e Civitanova rispondono - Modena suda a Sora : Santo Stefano davvero pirotecnico con la 14^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: il primo turno del girone di ritorno regala grandi emozioni e non mancano i colpi di scena nel mercoledì di festa che ha come sempre richiamato grande pubblico nei vari palazzetti. Prosegue la cavalcata di Perugia in testa alla classifica, i Block Devils dominano in lungo e in largo sul campo di Latina, imponendosi con un ...

Volley - Superlega 2019 : 14^ giornata - Verona travolge Monza nell’anticipo di Santo Stefano : Come da tradizione la pallavolo scende in campo a Santo Stefano, la SuperLega riparte in questo mercoledì di festa con la 14^ giornata (la prima del girone di ritorno). Alle ore 18.00 sono in programma sei partite in contemporanea, il turno è però già iniziato a metà pomeriggio con l’anticipo televisivo tra Verona e Monza. Gli scaligeri hanno vinto con un netto 3-0 (25-20; 25-22; 25-14) in appena 76 minuti di gioco e hanno così scavalcato ...

LIVE Volley - Superlega 26 dicembre in DIRETTA : tutte le partite in tempo reale. Perugia a Latina - Civitanova ospita Padova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 14^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si torna tutti in campo a Santo Stefano come da tradizione per la pallavolo, alle ore 18.00 si giocheranno ben sei partite in contemporanea per il primo turno del girone di ritorno (alle ore 16.00 si anticipata con Verona-Monza). La capolista Perugia sarà impegnata sul campo della non irresistibile Latina e ...

Volley - Superlega oggi (26 dicembre) : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : oggi, mercoledì 26 dicembre, scende in campo la SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionele di Volley maschile. Approfittando delle festività natalizie e chiamando a raccolta appassionati e tifosi, la Lega Pallavolo ha fissato proprio nel giorno di Santo Stefano la quattordicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Perugia vuole continuare ad allungare in testa alla classifica trovando un successo sul campo di Latina, mentre ...

Volley Superlega 2019 - 14ma giornata. Tris di trasferte insidiose per le big nel “boxing day”. Civitanova ospita Padova : Natale con i tuoi e Santo Stefano con il Volley di Superlega. Ormai è una tradizione immancabile quella delle sfide post natalizie del massimo campionato italiano che non si ferma per le Feste e domani presenta una prima giornata di ritorno con tanti intrecci tra squadre impegnate nella lotta per il vertice e formazioni che puntano alla salvezza. La capolista e campione d’inverno Sir Safety Perugia, tra le squadre di vertice impegnate in ...

Volley : Volley : Superlega - 26 dicembre in campo per la 1a di girone di ritorno : ... che ha anche il blasone di avere centrato il titolo di team Campione del Mondo per Club. Sarà una festa, tutti saremo partecipi in una giornata straordinaria nella quale speriamo di poter ben ...

Volley : Superlega - Siena preleva Savani da Verona : Siena- Un rinforzo per il reparto dei martelli per l'Emma Villas Siena, proprio alla vigilia di Natale la società del presidente Bisogno ha ingaggiato da Verona , Cristian Savani , che da oggi vestirà ...

Volley - Superlega 2018-2019 : si gioca anche a Santo Stefano. Il calendario delle partite e come vederle in tv e streaming : Boxing day ormai tradizionale per la Superlega di pallavolo che ha in programma per domani la prima giornata del girone di ritorno della regular season, quattordicesimo turno del massimo campionato con Perugia che riparte dalla prima posizione in classifica e va a far visita a Latina. Trasferte insidiose ma non impossibili per Trento a Siena e per Modena a Sora, mentre Civitanova ospita Padova. Tutte le partite della quattordicesima giornata di ...

Volley - Superlega 2019 : le statistiche del girone d’andata. Migliori battitori - attaccanti e ricevitori : Si è concluso ieri con la tredicesima giornata il girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Perugia ha allungato in vetta alla classifica e guarda le altre pretendenti dall’alto dei suoi 34 punti, inseguita da Trentino a quota 32, da Civitanova a 30 e da Modena a 29. Più staccate le altre formazioni, con Milano, Monza, Verona, Padova, Ravenna e Latina in lotta per un posto nella zona ...

Volley - gli orari delle partite del 26 dicembre. Superlega a Santo Stefano : programma - orari e tv : Turno infrasettimanale in programma per la SuperLega 2018-2019. Il massimo campionato nazionale di Volley maschile approfitta delle festività natalizie e chiama a raccolta appassionati e tifosi mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, per la quattordicesima giornata, prima del girone di ritorno. Perugia, sempre al comando della classifica, vola a Latina, mentre Trentino cercherà un successo sul campo di Siena. Trasferta sulla carta ...

Volley : Superlega - chiusa l'andata - Perugia è Campione d'inverno : LA CRONACA DEL MATCH- Allo starting playes Mister Di Pinto scende in campo con Falaschi in diagonale con Renan, De Togni e Zingel in posto 3, Mirzajanpour e Wlodarczyk in banda, e Cavaccini libero. ...

Volley Superlega La Globo BPF Sora vince in rimonta 3-1 lo scontro salvezza con Castellana Grotte. : La Globo Banca Popolare del frusinate Sora vince 3-1 in rimonta l'importante scontro diretto per la salvezza di Bari contro la BCC Castellana Grotte, facendo un importante passo in avanti in ...

DIRETTA/ Latina Padova - risultato finale 3-1 - streaming video Rai : veneti al tappeto - Superlega volley - : DIRETTA Latina Padova streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Superlega di volley , oggi domenica 23 dicembre, .