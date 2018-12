Subaru Forester STI | protagonista al Salone di Tokyo FOTO

sportfair

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La Casa delle pleiadi svelerà in anteprima mondiale l’attesa versione sportiva del noto crossover giapponese Sotto i riflettori deldi2019, in programma dall’11 al 13 gennaio prossimi, la Casa delle pleiadi svelerà in anteprima mondiale l’attesaSTI, versione sportiva del noto crossover giapponese.L’inedita versione sfoggia modifiche estetiche piuttosto appariscenti, a partire di cerchi in lega da 19 pollici che fanno da contorno ad un kit estetico-aerodinamico particolarmente aggressivo, non mancano infine un impianto frenante potenziato e il badge STI.Per il momento non si conoscono i dettagli tecnici della vettura, ma secondo indiscrezioni verrà utilizzata una meccanica ibrida con una potenza complessiva di circa 160 CV.L'articoloSTI,aldiSPORTFAIR.