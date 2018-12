Stefano De Martino in love | la nuova fiamma potrebbe essere la modella Chiara Scelsi

Stefano De Martino e Marco Borriello - la 'strana coppia' : gli ex di Belen insieme a Napoli : Cosa ci facevano Stefano De Martino e Marco Borriello allo stesso tavolo di un ristorante di Napoli? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando Gabriele Parpiglia ha pubblicato uno scatto che ritrae l'inedita "coppia". Il giornalista di gossip ha fatto sapere di non essere a conoscenza di un'amicizia pregressa tra gli ex di Belen Rodriguez, quindi può essere che i due si siano incontrati in questi giorni di ...

Stefano De Martino incontra un ex di Belen Rodriguez : cosa c’è dietro? : Marco Borriello e Stefano de Martino: amici dopo Belen Rodriguez? Stefano De Martino e Marco Borriello si sono ritrovati nella magica Napoli dopo un evento trascorso nel capoluogo campano: i due ex di Belen hanno però stupito tutti, consumando la colazione pre natalizia insieme. A lanciare la notizia con tanto di foto è stato Gabriele Parpiglia sui suoi social, scrivendo quanto segue nella didascalia dell’immagine: “Dopo un evento ...

Stefano De Martino digital ambassador di Intimissimi Uomo : Stefano Del Martino, per il Natale 2018, digital ambassador di Intimissimi Uomo Il ballerino, volto della tv e imprenditore digitale Stefano De Martino sarà il protagonista di una serie contenuti digital dedicati al Natale per Intimissimi Uomo. Impegnato nello shopping natalizio, Stefano non si farà mancare le sorprese di Intimissimi Uomo da trovare sotto l’albero. Intimissimi Uomo presenta la collezione autunno/inverno 2018 Animo ...

Stefano De Martino : "Vorrei adottare un bambino" : Uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2009, Stefano De Martino si è distinto per bravura, sagacia e destrezza. Ballerino ma anche influencer e icona di stile, con su Instagram ...

Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme : sorrisi e affetto per Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla recita di Santiago: la coppia riunita per la felicità del figlio Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non saranno più una coppia a tutti gli effetti ma, ad oggi, i due stanno facendo di tutto per preservare il loro rapporto. Alla base di questa decisione un […] L'articolo Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: sorrisi e affetto per Santiago proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino : “Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più farei quello” : “Faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama”. A dirlo in un’intervista a Vanity Fair è Stefano De Martino, che ha parlato apertamente del suo lavoro e di ciò che pensa riguardo al mondo dello spettacolo. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha peli sulla lingua: “Mi rendo conto che per molte ...

Stefano De Martino farei a meno della fama : Stefano De Martino al settimanale “Vanity Fair” ha raccontato una verità che riguarda lui e tanti ragazzi che si affacciano nel mondo dello spettacolo cercando di costruire una carriera con sacrifici e tanta gavetta:“Faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci convivo tranquillamente. Ma se ...

Stefano De Martino confessa faccio questo lavoro per soldi : In un’intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” Stefano De Martino ha confessato una verità che riguarda lui e tanti ragazzi che si affacciano nel mondo dello spettacolo cercando di costruire una carriera con sacrifici e tanta gavetta:“faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci ...

Belen Rodriguez : no a Stefano De Martino - sì alle uscite con Andrea Iannone : Belen Rodriguez è di nuovo vicina ad Andrea Iannone? Dopo il video che ha pubblicato suo cugino Lucas nel quale appariva sorridente accanto al pilota, la showgirl è stata accostata al suo ultimo ex anche da una persona a lei molto cara. Stiamo parlando di Gabriele Parpiglia, un giornalista e autore Tv che, in queste ore, ha regalato un interessante gossip sull'argentina. Ad una curiosa che su Instagram gli chiedeva se ci fossero novità su Belen ...

Stefano De Martino e la tv : «Lavoro solo per soldi - faccio volentieri a meno della fama» : La danza è la sua passione, la tv è soltanto il suo lavoro. Stefano De Martino si confessa e fa sapere di non tenere alla fama e al successo, ma di lavorare su piccolo schermo solo per via del denaro. Se trovasse un’occupazione che gli permettesse di guadagnare più soldi si dedicherebbe senza problemi a quella. La scuola di “Amici”, poi l’Isola dei Famosi, ma nel suo cuore non c’è il piccolo schermo: “faccio questo lavoro per soldi – ha fatto ...

Stefano De Martino : «Lo so - sono un pezzo di carne che si muove» : È già Natale a casa di Stefano De Martino. Nell’aria, diffuse dal maxi schermo televisivo, compilation natalizie con classici di ieri e di oggi. Sul caminetto una grande ghirlanda verde coi decori rossi, d’ordinanza. E appese due calze, rosse anch’esse. Siamo a Milano, in pieno centro. «Abito qui da un anno, l’ho scelta perché è vicina a dove vive Santiago con la mamma», ci racconta accogliendoci il padrone di casa. ...

Stefano De Martino e la tv : «Lavoro solo per soldi - faccio volentieri a meno della fama» : La danza è la sua passione, la tv è soltanto il suo lavoro. Stefano De Martino si confessa e fa sapere di non tenere alla fama e al successo, ma di lavorare su piccolo schermo solo per...

Stefano De Martino : "Faccio questo lavoro per soldi" : Stefano De Martino, in attesa di una nuova opportunità professionale (dopo il no alla scuola di 'Amici' e la mancata riconferma al ruolo di inviato de 'L'Isola Dei Famosi', intervistato da 'Vanity Fair', ha rivelato una profonda verità che riguarda lui (e tanti suoi coetanei) che si affacciano nel mondo dello spettacolo cercando di costruire una carriera con sacrifici e tanta gavetta: Faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi ...

Stefano De Martino si confessa senza freni : 'Faccio questo lavoro per soldi' : Stefano De Martino continua ad essere uno dei personaggi più popolari e amati dal pubblico televisivo. In questi ultimi giorni, il ballerino campano si è raccontato in un'intervista a "Vanity Fair", durante la quale ha fatto anche delle rivelazioni per certi versi inattese. Tra queste, ci sono indubbiamente le considerazioni sul suo attuale lavoro: infatti l'ex marito di Belen Rodriguez ha ammesso, senza mezzi termini, che ha deciso di approdare ...