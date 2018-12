Squalificati Serie C | le decisioni del giudice sportivo

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; e per avere inoltre, al termine della gara, ...

Serie B : otto Squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 24 DIC - Sono otto i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione agli incontri della 17/a giornata di campionato. ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, mentre un Assistente effettuava il controllo delle reti, lanciato ...

Sei calciatori Squalificati in serie A - : Sono sei i calciatori squalificati in serie A: Palomino e Toloi , Atalanta, , Behrami , Udinese, , Kurtic , Spal, , Rogerio , Sassuolo, e Bruno Alves , Parma, . I due difensori nerazzurri salteranno ...

Serie A - sei Squalificati per un turno. Atalanta contro la Juventus senza Toloi e Palomino : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Sei Squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi ...

Serie A - giudice sportivo : 6 Squalificati per un turno - multati Dzeko e il Chievo : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17esima giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Serie A - gli Squalificati dal giudice sportivo in vista delle gare di Santo Stefano : Serie A, il giudice sportivo ha diramato la lista dei calciatori che salteranno la prossima gara di campionato: i nomi Sono 6 i giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite del 17° turno di Serie A. Questo l’elenco: Jose Luis Palomino e Rafael Toloi (Atalanta), Valon Behrami (Udinese), Jasmin Kurtic (Spal), Rogerio (Sassuolo), Bruno Alves (Parma). Tra le società, multa di 2.000 euro al Chievo ...

Giudice sportivo - gli Squalificati in serie A per la 18giornata : Sono sei i calciatori squalificati dal Giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Serie A - sei Squalificati. Multa per Dzeko : ROMA - Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi , entrambi dell' Atalanta ...

Sei Squalificati in Serie A : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi ...

Serie A - gli Squalificati dopo la 17^ giornata : difesa dell’Atalanta decimata : Il giorno dopo le partite della diciassettesima giornata di Serie A si può iniziare a fare la conta degli indisponibili per il primo boxing day del massimo campionato italiano. Gli espulsi sono stati solo due ma giocano nella stessa squadra, l’Atalanta, che nell’impegnativo test dell’Atleti Azzurri d’Italia contro la Juventus dovrà fare a meno sia di Toloi che di Palomino. I difensori sudamericani rappresentano due ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Si è da poco conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Continua il dominio della Juventus mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, per il resto è corsa bellissima per la qualificazione in Champions League con tante squadre in corsa per lo stesso obiettivo. Nel frattempo sono stati comunicati gli ...

Serie B - sette giocatori Squalificati per un turno : ROMA - Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell'11 dicembre 2018, ha reso note le sue ...