Spruzza spray urticante al McDonald' s

Corinaldo - 'più presenze del consentito - ingressi in nero' - Torna libero il 17enne che avrebbe Spruzzato lo spray : La notte tra il sette e l'otto dicembre nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo , Ancona, ci sarebbero state molte più presenze di quanto consentito dalle norme. E' quanto emerge dalle indagini ...

Panico a scuola - Spruzzato spray urticante : evacuata una classe : Momenti di paura in un liceo di Palermo: insegnanti e studenti si sono subito precipitati fuori dalla struttura. La polizia...

Torna in libertà il 17enne che avrebbe Spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Corinaldo : È stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone. Il ragazzo, fermato per una vicenda di droga, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non ...

Liceali Spruzzano spray urticante in classe a Palermo - fuggi fuggi generale durante lezione : L'episodio fortunatamente è stato tenuto sotto controllo grazie all'intervento dei professori e del personale non docente ma i protagonisti del gesto, due studenti di prima liceo, sono stati identificati dalla polizia accorsa sul posto dopo una chiamata da parte della preside. "Quanto accaduto è grave" ha spiegato la dirigente.Continua a leggere

Sfera Ebbasta - video al concerto del 2017 : «Qualcuno ha Spruzzato spray - riempitelo di botte» : Sfera Ebbasta è al centro delle polemiche dopo il caso della discoteca di Corinaldo. Ora spunta un video del 2017 dove la dinamica è la stessa vissuta in quella maledetta discoteca. Durante un ...

Spray al peperoncino Spruzzato in scuole di Pavia e a Cremona : studenti in ospedale : pray urticanti a scuola. Sono due gli episodi segnalati lunedì 10 dicembre. All'istituto tecnico "Cardano" di Pavia, 33 studenti sono rimasti intossicati in seguito allo Spray al peperoncino che, per una stupida bravata, era stato diffuso negli spogliatoi della scuola, che si trova nella zona del Ticinello.Secondo quanto precisato dall'Areu, 26 di loro sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso del Policlinico San ...

