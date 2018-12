Sport Invernali | il programma e gli orari delle gare di oggi sabato 29 dicembre Il

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : DOPPIETTA! Paris precede Innerhofer a Bormio! Ora Federica Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : l’Italia sogna! Paris davanti a Innerhofer a Bormio! Brignone da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : Brignone vicina a Shiffrin nella prima manche - dalle 11.30 Bormio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : è sci alpino show con la discesa di Bormio e il gigante di Semmering! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

Italia - è un anno da 7. Sport Invernali e European Championships eccellenti - Molinari super. Ma atletica e sport di squadra… : Il 2018 volge al termine ed è tradizionalmente tempo di bilanci: che anno è stato per lo sport Italiano? Nei grandi eventi stagionali il Bel Paese ha ben figurato. Alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 maturarono 3 medaglie d’oro tutte al femminile, conquistate da Sofia Goggia, Michela Moioli ed Arianna Fontana, e 10 podi complessivi: un bottino superiore alle pessimistiche attese della vigilia che hanno messo in risalto una ...

Sport Invernali - comincia una settimana ricca di appuntamenti : ecco tutti gli eventi in programma : Il programma delle gare settimanali: sci alpino maschile a Bormio, il fondo parte col Tour de Ski da Dobbiaco Sci alpino, sci di fondo e salto con gli sci protagoisti nella settimana di Natale con una serie di appuntamenti di Coppa del mondo. La disciplina regina si divide fra Bormio e Semmering: gli uomini sono impegnati sulla Stelvio in discesa e supergigante, le donne si cimentano in gigante e slalom. Il fondo parte a Dobbiaco con il ...

Sport Invernali - il calendario e il programma delle gare della settimana 24-30 dicembre. Orari e tv : Anche la settimana di Natale sarà ricca di appuntamenti importanti per gli Sport Invernali. Dal 24 al 30 dicembre vedremo infatti in azione i campioni dello sci alpino con gli uomini impegnati a Bormio per discesa e SuperG, mentre le donne saranno a Semmering per disputare gigante e slalom. Grande spettacolo poi nel fondo con l’inizio del Tour de Ski a Dobbiaco e nel salto con gli sci con il torneo Torneo dei Quattro Trampolini a Oberstdorf. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : top10 per Pittin - in gara Wierer e Vittozzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : Pittin si difende nel salto - ora Lukas Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 dicembre : mass start importante per Wierer nel biathlon - Pittin ci prova nella combinata nordica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, domenica 23 dicembre, fari puntati su due specialità su tutte, vale a dire il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

Sport Invernali - tutte le gare di domenica 23 dicembre. Programma - orari e tv. Il calendario completo : domenica 23 dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata in cui i focus di giornata saranno due: il bi

Sport Invernali - tutte le gare di domenica 23 dicembre. Programma - orari e tv. Il calendario completo : domenica 23 dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata in cui i focus di giornata saranno due: il biathlon e la combinata nordica. A Nove Mesto andrà in scena il doppio appuntamento della mass start. Saranno gli uomini a dare inizio alle danze. Una gara con partenza in linea che vivrà probabilmente del confronto tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Un confronto ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 dicembre : inizia lo slalom di Campiglio - poi Dorothea Wierer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, sabato 22 dicembre, il piatto è davvero ricco. Si inizierà con lo snowboardcross da Cervinia, con Visintin che proverà a confermarsi e Moioli in cerca di immediato riscatto, poi sarà la volta dello sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Ancora in Italia si terrà lo skicross del freestyle, da San Candido, senza dimenticare la combinata nordica da Ramsau, ma ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 dicembre : Perathoner primo e Moioli terza - che snowboard! Shiffrin fa 50! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale degli Sport Invernali: oggi, sabato 22 dicembre, il piatto è davvero ricco. Si inizierà con lo snowboardcross da Cervinia, con Visintin che proverà a confermarsi e Moioli in cerca di immediato riscatto, poi sarà la volta dello sci alpino con lo slalom femminile di Courchevel. Ancora in Italia si terrà lo skicross del freestyle, da San Candido, senza dimenticare la combinata nordica da Ramsau, ma ...